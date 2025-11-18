X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

Una interrupción masiva en la infraestructura de Cloudflare provocó este martes una de las mayores caídas de servicios digitales del año. Plataformas como X, ChatGPT, League of Legends, sitios de noticias y hasta páginas dedicadas a monitorear fallas quedaron inaccesibles durante horas, generando confusión y preocupación entre usuarios y empresas.
La empresa de seguridad y distribución de contenido confirmó que investiga una “anomalía” en su red, capaz de afectar el funcionamiento de múltiples aplicaciones y sitios web de forma simultánea. “Los consumidores pueden encontrarse con errores”, anticipó Cloudflare en un primer comunicado, mientras el número de reportes aumentaba minuto a minuto.
X, ChatGPT, videojuegos y hasta Downdetector: el efecto dominó
Las primeras señales del incidente surgieron cuando usuarios de X notaron que la versión de escritorio no cargaba: las publicaciones no aparecían, los timelines no se actualizaban y el contenido multimedia se volvía inaccesible. Lo que parecía un problema aislado pronto se convirtió en un fenómeno global.
Servicios como Letterboxd, foros populares y sitios informativos comenzaron a presentar errores de servidor. Incluso Downdetector —la plataforma que reporta caídas— sufrió interrupciones, reflejando la magnitud del fallo. En paralelo, usuarios de ChatGPT encontraron dificultades para acceder o iniciar conversaciones, lo que rápidamente se relacionó con la caída generalizada.
El mundo gamer tampoco quedó al margen: League of Legends presentó problemas severos de conexión que impidieron a miles de jugadores iniciar partidas. Los reportes se multiplicaron en varios países, dejando claro que la falla no estaba asociada a un solo servidor, sino a un problema de alcance global.
Qué se sabe sobre la causa
Hasta el momento, Cloudflare no brindó una explicación técnica completa. Sin embargo, medios especializados señalaron que la compañía tenía programadas tareas de mantenimiento en distintas regiones, lo que podría haberse vinculado con la interrupción masiva.
“Los servidores no habrían respondido correctamente a los procesos previstos”, indicaron fuentes citadas por ADSLZone. Aun así, la empresa no confirmó la causa exacta, alimentando el desconcierto entre los usuarios y complicando la verificación del estado real de los servicios.
Cómo afecta a los usuarios y qué se puede hacer
La dependencia global de la infraestructura de Cloudflare hizo que el incidente se sintiera como un apagón digital. Decenas de sitios que usan su red para protegerse de ataques y optimizar el tráfico quedaron temporalmente fuera de servicio.
Para los usuarios finales, no hay más que esperar: no se trata de un problema de dispositivos, cuentas o conexiones, sino de un fallo centralizado en una red que sostiene una porción significativa del tráfico mundial de internet.