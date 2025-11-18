Secciones
SociedadTecnología

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

Una caída técnica de alcance global dejó fuera de servicio a X, ChatGPT y varias aplicaciones populares. Usuarios de distintos países reportaron interrupciones simultáneas, mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer la normalidad.

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió
Hace 1 Hs

Una interrupción masiva en la infraestructura de Cloudflare provocó este martes una de las mayores caídas de servicios digitales del año. Plataformas como X, ChatGPT, League of Legends, sitios de noticias y hasta páginas dedicadas a monitorear fallas quedaron inaccesibles durante horas, generando confusión y preocupación entre usuarios y empresas.

La empresa de seguridad y distribución de contenido confirmó que investiga una “anomalía” en su red, capaz de afectar el funcionamiento de múltiples aplicaciones y sitios web de forma simultánea. “Los consumidores pueden encontrarse con errores”, anticipó Cloudflare en un primer comunicado, mientras el número de reportes aumentaba minuto a minuto.

X, ChatGPT, videojuegos y hasta Downdetector: el efecto dominó

Las primeras señales del incidente surgieron cuando usuarios de X notaron que la versión de escritorio no cargaba: las publicaciones no aparecían, los timelines no se actualizaban y el contenido multimedia se volvía inaccesible. Lo que parecía un problema aislado pronto se convirtió en un fenómeno global.

Servicios como Letterboxd, foros populares y sitios informativos comenzaron a presentar errores de servidor. Incluso Downdetector —la plataforma que reporta caídas— sufrió interrupciones, reflejando la magnitud del fallo. En paralelo, usuarios de ChatGPT encontraron dificultades para acceder o iniciar conversaciones, lo que rápidamente se relacionó con la caída generalizada.

El mundo gamer tampoco quedó al margen: League of Legends presentó problemas severos de conexión que impidieron a miles de jugadores iniciar partidas. Los reportes se multiplicaron en varios países, dejando claro que la falla no estaba asociada a un solo servidor, sino a un problema de alcance global.

Qué se sabe sobre la causa

Hasta el momento, Cloudflare no brindó una explicación técnica completa. Sin embargo, medios especializados señalaron que la compañía tenía programadas tareas de mantenimiento en distintas regiones, lo que podría haberse vinculado con la interrupción masiva.

“Los servidores no habrían respondido correctamente a los procesos previstos”, indicaron fuentes citadas por ADSLZone. Aun así, la empresa no confirmó la causa exacta, alimentando el desconcierto entre los usuarios y complicando la verificación del estado real de los servicios.

Cómo afecta a los usuarios y qué se puede hacer

La dependencia global de la infraestructura de Cloudflare hizo que el incidente se sintiera como un apagón digital. Decenas de sitios que usan su red para protegerse de ataques y optimizar el tráfico quedaron temporalmente fuera de servicio.

Para los usuarios finales, no hay más que esperar: no se trata de un problema de dispositivos, cuentas o conexiones, sino de un fallo centralizado en una red que sostiene una porción significativa del tráfico mundial de internet.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por fin hacia Marte: luego de numerosos intentos fallidos, la nave de Jeff Bezos despegó al Planeta Rojo

Por fin hacia Marte: luego de numerosos intentos fallidos, la nave de Jeff Bezos despegó al Planeta Rojo

Lo más popular
La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado
1

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
3

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
4

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
5

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial
6

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Más Noticias
Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Comentarios