Su Señoría vs. tu historial de ChatGPT: ¿desidentificar basta para proteger la intimidad?

Básicamente lo que te tiene que quedar de esta situación es que tus chats con la IA no son un búnker. Mira cómo OpenAI está “peleando” para no entregar 20 millones de conversaciones en ese juicio. Aunque la justicia pida que “desidentifiquen” los datos o los miren solo en un “entorno seguro”, el riesgo de que todo quede expuesto existe y es real. La idea es: si no te bancás la posibilidad de que alguien en un juicio de grandes proporciones pueda terminar revisando tus interacciones, simplemente no pongas nada privado ahí. Ni datos de salud, ni patrimoniales, ni secretos de tu trabajo, menos sentimentales. Separá bien lo que usás para vos, de lo que usás para el trabajo.