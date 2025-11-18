Secciones
Estados Unidos acelerará los trámites de visa para hinchas con entradas para el Mundial

Trump e Infantino presentaron un programa que permite acceder a turnos prioritarios.

Hace 1 Hs

El presidente estadounidense Donald Trump y el titular de la FIFA Gianni Infantino anunciaron en Washington el lanzamiento del “FIFA Pass”, un mecanismo diseñado para simplificar los trámites migratorios de los fanáticos que ya tengan entradas para el Mundial 2026. La iniciativa apunta a responder la enorme demanda prevista para los próximos meses.

Con este sistema, quienes cuenten con tickets podrán solicitar turnos prioritarios en los consulados de Estados Unidos, incluso por encima de solicitudes que ya estuvieran agendadas. El gobierno norteamericano incrementó su personal para afrontar la demanda.

Según explicó el secretario de Estado Marco Rubio, se incorporaron más de 400 funcionarios y se reforzó la presencia consular en distintos países. El anuncio se realizó en el Despacho Oval luego de una reunión del Grupo de Trabajo para el Mundial.

Prioridades y aclaraciones del Gobierno estadounidense

Rubio resaltó que en el 80% de los consulados ya es posible obtener una cita en un plazo menor a 60 días, incluyendo Argentina y Brasil. También advirtió que el “FIFA Pass” no es una visa ni implica aprobación automática del ingreso, sino únicamente el acceso a turnos acelerados. Trump recomendó iniciar el trámite con anticipación.

