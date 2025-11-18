Un try de Los Pumas frente a los Lions fue nominado al mejor del 2025 por World Rugby

La acción nació cerca del final del partido y sintetizó precisión, velocidad y creatividad. Todo comenzó con un kick desde el ruck de Gonzalo García, que encontró en el aire a Rodrigo Isgró. A partir de allí, la pelota pasó por varias manos en una secuencia limpia y de gran lectura.Tomás Albornoz amagó y rompió la línea para avanzar metros y conectar con Joaquín Oviedo, quien continuó el avance con Justo Piccardo y luego con Matías Moroni. “Tute”, que había ingresado pocos minutos antes, llevó la pelota hasta el fondo pese al tackle rival y habilitó la llegada del hombre decisivo.