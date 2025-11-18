Un try de Los Pumas frente a los Lions fue nominado al mejor del 2025 por World Rugby

La victoria de Los Pumas frente a los British & Irish Lions dejó una jugada para el recuerdo: el espectacular try apoyado por Santiago Cordero, que ahora fue nominado por World Rugby como una de las mejores conquistas de 2025.
La acción nació cerca del final del partido y sintetizó precisión, velocidad y creatividad. Todo comenzó con un kick desde el ruck de Gonzalo García, que encontró en el aire a Rodrigo Isgró. A partir de allí, la pelota pasó por varias manos en una secuencia limpia y de gran lectura.Tomás Albornoz amagó y rompió la línea para avanzar metros y conectar con Joaquín Oviedo, quien continuó el avance con Justo Piccardo y luego con Matías Moroni. “Tute”, que había ingresado pocos minutos antes, llevó la pelota hasta el fondo pese al tackle rival y habilitó la llegada del hombre decisivo.
En velocidad llegó Cordero, formado en Regatas de Bella Vista, que se lanzó y apoyó en el ingoal para cerrar una jugada colectiva perfecta y, a la vez, firmar un final de película en su etapa con el seleccionado argentino.
El try competirá en los World Rugby Awards con tres candidatos de alto nivel:
- El de Santiago Pedrero, de Los Cóndores, frente a Samoa.
- El de Lekima Tagitagivalu, en el duelo Fiji vs. Australia.
- El de Tupou Vaa'i, en el choque Nueva Zelanda vs. Francia.
Cordero y Los Pumas buscarán quedarse con un premio que reconoce no solo la definición, sino la construcción completa de una jugada que ya quedó entre las mejores del año.
