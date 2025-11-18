Tiene una cancha de césped sintético y jugará la Primera Nacional en 2026

Midland, campeón del torneo Apertura y Clausura de la Primera B, obtuvo el ascenso a la Primera Nacional 2026 pese a caer en la última fecha ante Flandria. Será uno de los protagonistas del próximo torneo y llegará con una particularidad que lo distingue de todos: su campo de juego es completamente sintético.
El estadio Ciudad de Libertad, remodelado en 2019, reemplazó el césped natural por una superficie artificial. Con esto, Midland se convertirá en el primer club entre la Liga Profesional y la Primera Nacional en competir con una cancha totalmente sintética. En las divisiones mayores, solo River y Estudiantes emplean césped híbrido, pero ninguno tiene un terreno 100% artificial.
El uso de césped sintético está permitido por reglamento y se adopta principalmente por un menor costo de mantenimiento. En el Ascenso, otros clubes también lo utilizan: Excursionistas lo implementó en 2014 y lo mantiene, mientras que Cipolletti de Río Negro lo instaló en 2012 pero regresó al césped natural en 2020.
La presencia de Midland en la Primera Nacional sumará un condimento deportivo extra, ya que varios equipos deberán adaptarse a una superficie distinta a la habitual. El Funebrero, en cambio, llegará con experiencia y rodaje sobre un campo que será único en la categoría.