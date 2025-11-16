Deportivo Madryn venció a Deportivo Morón en un duelo lleno de polémicas y es finalista del Reducido de la Primera Nacional

Deportivo Madryn volvió a ponerse de pie después del golpe que significó haber perdido el ascenso directo ante Gimnasia de Mendoza y ahora tendrá una nueva oportunidad para intentar llegar a la Liga Profesional. En un partido cargado de fricción y con varias decisiones arbitrales discutidas, derrotó 1-0 a Deportivo Morón y, gracias a la ventaja deportiva obtenida por su posición en la tabla, avanzó a la final del Reducido de la Primera Nacional, donde lo espera Estudiantes de Río Cuarto.