Secciones
DeportesFútbol

Riquelme reveló su anhelo por Paolo Guerrero: "Nació para jugar en Boca"

El presidente del "Xeneize" contó detalles inéditos sobre las negociaciones por el goleador peruano, a quien consideraba “nacido para jugar en el club”.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca. Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
Hace 2 Hs

Juan Román Riquelme, presidente de Boca y una de las figuras más influyentes del fútbol argentino, volvió a referirse a uno de sus grandes deseos de su primera etapa como dirigente: el fichaje del delantero peruano Paolo Guerrero. Lo hizo durante una entrevista en el pódcast Enfocados, conducido por Jefferson Farfán, donde brindó detalles sobre los motivos que impidieron la llegada del atacante al club.

Para Riquelme, Guerrero era un futbolista ideal para vestir la camiseta azul y oro. Un jugador que, según él mismo, tenía todo para destacarse en La Bombonera. Sin embargo, distintos factores terminaron frustrando una negociación que Boca intentó en más de una oportunidad.

“Nació para jugar acá”

En la entrevista, Riquelme recordó el escenario en el que Boca intentó avanzar por el exdelantero de Bayern Múnich. Por entonces, el peruano jugaba en el Inter de Porto Alegre y el club buscaba un reemplazo de jerarquía tras la salida de Darío Benedetto y la falta de contundencia de Franco Soldano y Ramón Ábila.

El ídolo "xeneize" explicó que la operación quedó estancada por el estado físico de Guerrero y por diferencias entre los clubes, aunque insistió en que su convicción futbolística era total.

“Paolo estaba con un tema de su lesión, nosotros hemos mandado al doctor Batista. Lo miró y yo creo que hay jugadores que, no es por quedar bien, pero nacieron para jugar acá. Paolo lo hubiera hecho muy bien. Pero bueno, no se pudo”, dijo.

Un interés que se repitió en 2022

El primer intento formal se dio en plena pandemia, un contexto que complicó las negociaciones. Boca no logró acordar con Inter de Porto Alegre y la operación quedó en pausa.

Dos años más tarde, en 2022, el club volvió a mirar a Guerrero como refuerzo para la Copa Libertadores. Pero, nuevamente, la posibilidad se desvaneció: el delantero estaba lesionado y debía enfocarse en su recuperación.

Así, un sueño que Román identifica como uno de sus “anhelos” más fuertes de aquel momento quedó definitivamente trunco.

Un recuerdo doloroso como dirigente

Las fuentes también remarcan un episodio que Riquelme describe como uno de los momentos más duros de su etapa dirigencial: la eliminación ante Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores. En ese cruce, Paolo Guerrero -el mismo que había sido uno de sus grandes deseos- ingresó en el segundo tiempo del partido de vuelta y convirtió su penal en la tanda que sentenció la serie.

Temas Club Atlético Boca JuniorsJuan Román RiquelmeDarío BenedettoRamón ÁbilaLa BomboneraEstadio Alberto J ArmandoFranco Soldano"Xeneize
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado
1

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
3

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
4

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
5

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial
6

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Más Noticias
Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

Agenda de TV: comienza el Final 8 de la Copa Davis y España va por la clasificación al Mundial 2026

Agenda de TV: comienza el Final 8 de la Copa Davis y España va por la clasificación al Mundial 2026

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Buscan al hombre que habría asesinado de un disparo a su ex pareja en Tafí Viejo

Buscan al hombre que habría asesinado de un disparo a su ex pareja en Tafí Viejo

Marcelo Nazur: “La Provincia no tiene hoy puentes fuera de servicio”

Marcelo Nazur: “La Provincia no tiene hoy puentes fuera de servicio”

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

Comentarios