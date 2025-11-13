Secciones
Andrea Pietra dejó sin palabras a Mario Pergolini al contar por qué no quiere casarse

La actriz está en pareja con Daniel Grinbank hace 27 años y tienen una hija de 15.

Hace 26 Min

Tras una larga gira por España con Ricardo Darín y la obra "Escena de la vida conyugal", Andrea Pietra protagonizó una divertida entrevista con Mario Pergolini en "Otro día perdido". La actriz habló sobre su trayectoria artística y reveló por qué no quiere casarse con su pareja de hace 27 años. "Es por cábala", adelantó. 

“¿Es cierto que no te casás por cábala?”, quiso saber el conductor. “Sí, estoy en pareja hace 27 años con Daniel (Grinbank). Porque conozco muchas, de verdad. Conozco tres que se casaron después de 15 años y se separaron al año”, remarcó y agregó entre risas: "Cuando me quiera separar, me caso". 

“Y ahora mi hija entró en la cábala, así que si se me ocurriera casarme, dice no, no se pueden casar”, sentenció. “Hoy miramos a Cormillot, que se casó en uno de mentirita en Las Vegas”, le propuso Mario. La cara de Andrea lo dijo todo y entonces el conductor acotó por las suyas: “No, te da medio cringe, claro, te da vergüencita”. 

La actriz también admitió que el día qu grabó una escena de casamiento para la novela "Montaña rusa" invitó a sus papá para que la vean vestida de blanco. "Va a ser la única vez que me van a ver casándome, les dijo", contó. "Mi mamá hasta lloró, estaba muy emocionada", acotó.

Para cerrar la entrevista, Mario le propuso a Andrea que simule el tradicional ritual de las bodas: arrojar el ramo a los invitados, y ella no dudó en hacerlo. Los destinatarios fueron los participantes del público. 

