Agenda de TV: comienza el Final 8 de la Copa Davis y España va por la clasificación al Mundial 2026

Copa Davis
12: Francia-Bélgica (DSports)
Amistoso Internacional
14: Chipre-Estonia (Disney+)
14: Islas Feroe-Kazajistán (Disney+)
16.30: Brasil-Túnez (Disney+)
21: Estados Unidos-Uruguay (Disney+)
22.30: Colombia-Australia (DSports)
22.30: Ecuador-Nueva Zelanda (DSports+)
22.30: Venezuela-Canadá (DSports)
Eliminatorias Europeas
16.30: España-Turquía (ESPN 2)
16.30: Escocia-Dinamarca (ESPN 2)
16.45: Suecia-Eslovenia (Disney+)
16.45: Rumania-San Marino (Disney+)
16.45: Kosovo-Suiza (Disney+)
16.45: Bulgaria-Georgia (Disney+)
16.45: Bélgica-Liechtenstein (Disney+)
16.45: Bielorrusia-Grecia (Disney+)
16.45: Austria-Bosnia-Herzegovina (Disney+)
16.45: Gales-Macedonia del Norte (Disney+)
NBA
22: Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs (TNT)