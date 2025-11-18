Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV: comienza el Final 8 de la Copa Davis y España va por la clasificación al Mundial 2026

Brasil-Túnez jugarán un amistoso en Francia y Colombia-Australia se enfrentarán en Nueva York.

PUNTAJE IDEAL. España acumula cinco victorias consecutivas en las Eliminatorias Europeas y la última fue por 4-0, como visitante de Georga. PUNTAJE IDEAL. España acumula cinco victorias consecutivas en las Eliminatorias Europeas y la última fue por 4-0, como visitante de Georga. FOTO TOMADA DE X.COM/SEFUTBOL
Hace 1 Hs

Copa Davis

12: Francia-Bélgica (DSports)

Amistoso Internacional

14: Chipre-Estonia (Disney+)

14: Islas Feroe-Kazajistán (Disney+)

16.30: Brasil-Túnez (Disney+)

21: Estados Unidos-Uruguay (Disney+)

22.30: Colombia-Australia (DSports)

22.30: Ecuador-Nueva Zelanda (DSports+)

22.30: Venezuela-Canadá (DSports)

Eliminatorias Europeas

16.30: España-Turquía (ESPN 2)

16.30: Escocia-Dinamarca (ESPN 2)

16.45: Suecia-Eslovenia (Disney+)

16.45: Rumania-San Marino (Disney+)

16.45: Kosovo-Suiza (Disney+)

16.45: Bulgaria-Georgia (Disney+)

16.45: Bélgica-Liechtenstein (Disney+)

16.45: Bielorrusia-Grecia (Disney+)

16.45: Austria-Bosnia-Herzegovina (Disney+)

16.45: Gales-Macedonia del Norte (Disney+)

NBA

22: Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs (TNT)

Temas Copa DavisEspañaSelección brasileña de fútbolSelección española de fútbolSelección colombiana de fútbolEliminatorias 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado
1

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
3

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial
4

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
5

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Buscan al hombre que habría asesinado de un disparo a su ex pareja en Tafí Viejo
6

Buscan al hombre que habría asesinado de un disparo a su ex pareja en Tafí Viejo

Más Noticias
“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

El área citrícola del Gran Tucumán cede espacio a la urbanización

El área citrícola del Gran Tucumán cede espacio a la urbanización

Buscan al hombre que habría asesinado de un disparo a su ex pareja en Tafí Viejo

Buscan al hombre que habría asesinado de un disparo a su ex pareja en Tafí Viejo

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Efemérides del martes 18 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 18 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios