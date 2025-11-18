Secciones
Política

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

El abogado Javier González fue designado titular del organismo creado este año, en reemplazo de Roberto Chustek.

Javier González. Javier González.
Hace 2 Hs

El abogado Javier González fue designado este lunes como nuevo Fiscal Ambiental Municipal de la capital, un organismo creado este año durante la gestión de Rossana Chahla.

El letrado reemplazará en el cargo a Roberto Chustek, quien había asumido en marzo como titular de la misma dependencia.

González es abogado y máster en Políticas Públicas. Además, desempeñó funciones en el Gobierno entre 2022 y 2023 y actualmente es funcionario del Poder Judicial.

Al momento de la puesta en vigencia de la Fiscalía, la Municipalidad informó que la función del organismo incluía la actualización y el ordenamiento de las ordenanzas ambientales, debido a la existencia de reglamentaciones consideradas obsoletas frente a desafíos actuales, como el arrojo de escombros y residuos en distintos puntos de la ciudad.

Según se anunció en marzo, el funcionamiento de la Fiscalía se apoyaría en el monitoreo permanente mediante cámaras instaladas en diversas zonas urbanas, con el fin de identificar a quienes generen contaminación o basurales. Ante una infracción detectada, el procedimiento prevé la intervención de la Patrulla de Protección Ciudadana y de la Brigada Ambiental Municipal para labrar la sanción y confeccionar la multa, que luego será evaluada por la Fiscalía antes de su elevación al Tribunal de Faltas.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánRossana ChahlaMedio Ambiente
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
2

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
3

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
4

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”
6

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”

Más Noticias
La Caja Popular respondió a la denuncia del Tribunal de Cuentas: “No vamos a tolerar abusos ni imputaciones infundadas”

La Caja Popular respondió a la denuncia del Tribunal de Cuentas: “No vamos a tolerar abusos ni imputaciones infundadas”

Violento asalto en Villa Luján: “Mi abuela podría haber muerto; necesitamos sentirnos seguros”

Violento asalto en Villa Luján: “Mi abuela podría haber muerto; necesitamos sentirnos seguros”

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Comentarios