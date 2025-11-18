Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Según se anunció en marzo, el funcionamiento de la Fiscalía se apoyaría en el monitoreo permanente mediante cámaras instaladas en diversas zonas urbanas, con el fin de identificar a quienes generen contaminación o basurales. Ante una infracción detectada, el procedimiento prevé la intervención de la Patrulla de Protección Ciudadana y de la Brigada Ambiental Municipal para labrar la sanción y confeccionar la multa, que luego será evaluada por la Fiscalía antes de su elevación al Tribunal de Faltas.