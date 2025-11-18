Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

El abogado Javier González fue designado este lunes como nuevo Fiscal Ambiental Municipal de la capital, un organismo creado este año durante la gestión de Rossana Chahla.
El letrado reemplazará en el cargo a Roberto Chustek, quien había asumido en marzo como titular de la misma dependencia.
González es abogado y máster en Políticas Públicas. Además, desempeñó funciones en el Gobierno entre 2022 y 2023 y actualmente es funcionario del Poder Judicial.
Al momento de la puesta en vigencia de la Fiscalía, la Municipalidad informó que la función del organismo incluía la actualización y el ordenamiento de las ordenanzas ambientales, debido a la existencia de reglamentaciones consideradas obsoletas frente a desafíos actuales, como el arrojo de escombros y residuos en distintos puntos de la ciudad.
Según se anunció en marzo, el funcionamiento de la Fiscalía se apoyaría en el monitoreo permanente mediante cámaras instaladas en diversas zonas urbanas, con el fin de identificar a quienes generen contaminación o basurales. Ante una infracción detectada, el procedimiento prevé la intervención de la Patrulla de Protección Ciudadana y de la Brigada Ambiental Municipal para labrar la sanción y confeccionar la multa, que luego será evaluada por la Fiscalía antes de su elevación al Tribunal de Faltas.