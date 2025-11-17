San Martín publicó el padrón provisorio: cuántos socios están habilitados y cómo consultar tu estado

En San Martín se viven días decisivos dentro del cronograma electoral y este lunes se marcó un punto central: la exhibición del padrón provisorio y el inicio del proceso para definir a los presidentes de mesa, pasos necesarios para ordenar el camino rumbo a los comicios del domingo 30. Según le confirmaron a LA GACETA, recién este martes se dará a conocer por redes oficiales un comunicado con toda la información referida al acto eleccionario, incluyendo plazos, condiciones y detalles del proceso.
El padrón provisorio -ya disponible para ser consultado en en el Museo de La Ciudadela- incluye a los socios que, hasta la fecha, cumplen con los requisitos estatutarios para votar: un año mínimo de antigüedad y la cuota al día. Desde la Junta Electoral explicaron que este primer registro funciona como un corte inicial: figuran 2.527 socios, aunque ese número puede modificarse en los próximos días porque no aparecen todavía quienes pagaron mediante débito automático pero cuyo movimiento aún no impactó en el sistema. Tampoco figuran quienes regularicen su situación entre esta semana y la fecha límite.
Fecha límite
Los socios tendrán tiempo hasta el miércoles 26 para ponerse al día y quedar habilitados en el padrón definitivo. Cada actualización realizada antes de ese día será incorporada sin inconvenientes. En caso de que un asociado no figure en el padrón definitivo pese a haber cumplido los requisitos, podrá presentar una nota solicitando su inclusión, trámite que se habilitará la próxima semana. “A medida que la gente se va poniendo al día, se los va agregando”, le señalaron a este medio.
En paralelo, la Junta Electoral avanza con la designación de los presidentes de mesa, cuyos nombres serán anunciados oficialmente el jueves 27. Ese organismo es el encargado de determinar qué socios desempeñarán ese rol durante la jornada del comicio. La comunicación de este martes vía redes incluiría también aclaraciones sobre la modalidad del voto, la organización del operativo y los derechos de los asociados durante el acto democrático.
La presentación del padrón provisorio se da en una semana cargada de definiciones internas. El sábado se vencerá el plazo para presentar listas en Bolívar y Pellegrini, fecha que terminará de ordenar el escenario político.
Hasta el momento, dos espacios ya confirmaron su participación: el sector encabezado por Augusto Rodríguez y la lista que llevará como presidente a Samuel Semrik, junto a José Hugo Saab y Pablo Kasem en la fórmula.
Además, dirigentes como Oscar Mirkin, Nicolás Nasrallah y Gustavo “Tapita” García analizan su participación, por lo que el mapa podría sumar más alternativas antes del cierre.
Instancia relevante
El lunes 24 será otra instancia relevante del cronograma: ese día se oficializarán las listas que cumplan con todos los requisitos estatutarios. Recién entonces quedará confirmado quiénes competirán por la conducción institucional hasta 2027, pasos que marcarán el último tramo del proceso electoral.
El miércoles 26 concentrará tres momentos claves: el cierre definitivo para regularizar cuotas, la publicación del padrón definitivo con todos los socios habilitados a votar y la entrega de las boletas oficiales a cada lista.
Dos días más tarde se completará la designación de los fiscales de mesa, quienes tendrán a su cargo la supervisión del acto electoral y del escrutinio.
El gran día
Finalmente, el domingo 30, entre las 9 y las 18, los socios votarán en el complejo “Natalio Mirkin”. Allí se definirá la nueva conducción del club, que reemplazará a la CD que fue liderada por Rubén Moisello, y se pondrá en marcha una nueva etapa institucional.
Con el padrón provisorio exhibido, la comunicación oficial prevista para este martes en redes y las fechas del cronograma acercándose, el proceso electoral de San Martín ingresa en un tramo decisivo.
Los próximos días terminarán de ordenar un escenario que definirá el rumbo inmediato de la institución.