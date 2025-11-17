San Martín publicó el padrón provisorio: cuántos socios están habilitados y cómo consultar tu estado

El padrón provisorio -ya disponible para ser consultado en en el Museo de La Ciudadela- incluye a los socios que, hasta la fecha, cumplen con los requisitos estatutarios para votar: un año mínimo de antigüedad y la cuota al día. Desde la Junta Electoral explicaron que este primer registro funciona como un corte inicial: figuran 2.527 socios, aunque ese número puede modificarse en los próximos días porque no aparecen todavía quienes pagaron mediante débito automático pero cuyo movimiento aún no impactó en el sistema. Tampoco figuran quienes regularicen su situación entre esta semana y la fecha límite.