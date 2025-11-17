Quedaron definidos los playoffs: River visita a Racing y Boca recibe a Talleres

Boca Juniors se clasificó primero en el Grupo A y recibirá a Talleres, que quedó último en la zona B luego de la victoria de Gimnasia La Plata por 3 a 0 sobre Platense. De esta forma, Carlos Tevez volverá a La Bombonera, pero esta vez como entrenador de la “T”. La última vez que el “Apache” enfrentó al club de sus amores fue el 17 de agosto de 2022, cuando era DT de Rosario Central y empataron sin goles.