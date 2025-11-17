Quedaron definidos los playoffs: River visita a Racing y Boca recibe a Talleres

Se completó la última fecha del Clausura de la Liga Profesional 2025 y quedaron definidos los cruces de los octavos de final, con lo que arrancarán los playoffs para definir al nuevo campeón del fútbol argentino.
Boca Juniors se clasificó primero en el Grupo A y recibirá a Talleres, que quedó último en la zona B luego de la victoria de Gimnasia La Plata por 3 a 0 sobre Platense. De esta forma, Carlos Tevez volverá a La Bombonera, pero esta vez como entrenador de la “T”. La última vez que el “Apache” enfrentó al club de sus amores fue el 17 de agosto de 2022, cuando era DT de Rosario Central y empataron sin goles.
River, que culminó sexto en el Grupo B, visitará a Racing, que fue tercero luego de vencer a Newell’s en Rosario. En principio, el partido se jugará sin público debido a la sanción de tres partidos que le impuso Aprevide a la “Academia” por su recibimiento contra Flamengo. El equipo de Gustavo Costas cumplió el primer partido de suspensión y, a menos que una apelación revierta la sanción, jugará a puertas cerradas contra el “Millo”.
Unión, que gracias al empate sin goles con Belgrano terminó segundo, será local frente al “Lobo” platense.
La última jornada tuvo muchas polémicas en el estadio “Chiqui” Tapia. Barracas Central, que en los octavos visitará a Riestra, empató 1 a 1 con Huracán con un polémico arbitraje. El juez Andrés Gariano, con la ayuda del VAR, sancionó dos penales a favor del “Guapo”. El “Globo” necesitaba ganar, por lo que con el empate se quedó fuera de playoffs.
El que también se quedó afuera de la instancia decisiva es Defensa y Justicia, que en Florencia Varela cayó 2 a 0 con Independiente Rivadavia de Mendoza.
Los otros cruces de los octavos de final serán: Vélez-Argentinos Juniors, Lanús-Tigre, Rosario Central -Estudiantes y Central Córdoba de Santiago del Estero-San Lorenzo.