Adriana Salgueiro denunció amenazas de muerte y tendrá botón antipánico

La actriz y conductora Adriana Salgueiro denunció haber recibido amenazas de muerte a través de TikTok durante una transmisión en vivo de su programa Espléndidos por Radio Colonia. El hecho ocurrió el jueves 13 de noviembre, cuando una usuaria no solo le advirtió que debía “cuidarse” y cerrar su casa “con llave”, sino que además escribió la dirección exacta de su domicilio en Palermo, lo que encendió las alarmas de su esposo, Alejandro Arrellano. Tras el episodio, y asesorada por el abogado Pablo Gómez de Olivera, Salgueiro realizó la denuncia en la madrugada del sábado.
La Justicia ya identificó a la responsable, quien quedó imputada por amenazas coactivas, delito con una pena que va de seis meses a dos años, aunque la condena podría elevarse a tres a seis años si se considera que la intimidación fue realizada de forma anónima. En su programa Te veo todas las tardes (Net TV), la conductora relató entre lágrimas el miedo vivido y destacó que no basta con “bloquear o reportar” cuando se trata de amenazas de muerte: “Quiero que se termine la impunidad de la gente que se esconde detrás de un nombre falso”, expresó.
En las próximas horas, la presentadora recibirá un botón antipánico, mientras continúa bajo acompañamiento legal y la protección del sistema judicial porteño. Según explicó su abogado, la denuncia fue radicada de forma online ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y se activó rápidamente. Además, anticipó que se constituirán como querellantes para aportar pruebas, dado que ya se cuenta con la identificación completa de la agresora. Salgueiro pidió que su caso sirva para visibilizar la gravedad de las amenazas en redes sociales y la necesidad de actuar judicialmente para evitar nuevos episodios.