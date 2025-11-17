Adriana Salgueiro denunció amenazas de muerte y tendrá botón antipánico

La Justicia ya identificó a la responsable, quien quedó imputada por amenazas coactivas, delito con una pena que va de seis meses a dos años, aunque la condena podría elevarse a tres a seis años si se considera que la intimidación fue realizada de forma anónima. En su programa Te veo todas las tardes (Net TV), la conductora relató entre lágrimas el miedo vivido y destacó que no basta con “bloquear o reportar” cuando se trata de amenazas de muerte: “Quiero que se termine la impunidad de la gente que se esconde detrás de un nombre falso”, expresó.