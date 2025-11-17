Secciones
"Tenía una dirección exacta": Adriana Salgueiro denunció que fue amenazada de muerte

La actriz recibió una intimidación en sus redes sociales mientras transmitía en vivo.

Hace 1 Hs

La exposición mediática tiene sus ventajas y también sus peligros. Adriana Salgueiro vio involucrada en una situación en extremo delicada que la llevó a hacer una denuncia formal. Mientras transmitía su programa de radio por redes sociales, recibió comentarios amenazantes y un detalle particular la alarmó. Quien la intimidó tenía una dirección exacta que frecuenta Salgueiro.

“Fue una cosa absolutamente sorpresiva para mí. No pretendía que esto se hiciera mediático. Yo hice las cosas como se deben hacer, que es en la justicia”, contó Salgueiro en conversación telefónica con “Infama” de América TV. Aunque en una primera instancia no se enteró de los mensajes que había recibido, al finalizar su jornada laboral fue informada.

Mientras hacía su programa de radio, su pareja, Alejandro Arellano, transmitía en vivo desde TikTok. “Empezaron a llegar de a poco estos mensajes y obviamente no me dijo nada. Bloqueo a la persona y cuando terminó el programa me lo contó”, relató. Luego se asesoró con un abogado para saber cómo proceder ante esta particular situación.

Adriana Salgueiro ya tiene los datos de quien la amenazó

Según Salgueiro, no quería que la amenaza quedara simplemente en un bloqueo de la cuenta desde la que le escribieron: “Me parece que cuando te están amenazando bajo el anonimato, porque no conocés a la persona, no conocés a la cuenta… Yo dije: ‘No, esto no lo puedo dejar pasar’”. Pero según dijo, su denuncia no fue motivada por el miedo, sino por la impotencia. “No me banco que me pretendan amedrentar”, continuó Salgueiro.

La periodista de espectáculos Laura Ubfal pudo acceder a las capturas de pantallas que contenían los mensajes intimidantes. “Cuidate, Adriana. Cerrá la puerta con llave, te conviene. Mirá que te puede pasar algo”, le dijeron. "Puso una dirección exacta", dijo Salgueiro y aclaró que fue la situación que más la alarmó. Luego de la denuncia, se acordó entregar un botón antipánico para que la actriz pueda estar alerta.

Salgueiro relató que lograron dar con la identidad de su amenazante, pero que no es alguien que le resulte conocido o familiar. Se trata de una mujer, de nacionalidad extranjera. Salgueiro tampoco comunicó si era una persona mayor de edad o no. También lograron dar con la cuenta de Instagram de la atacante: “Tiene muy pocos seguidores y sigue a poca gente. No tengo la menor idea de quién es, no sé qué le pasó”.

