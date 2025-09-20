El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

El camino hasta la pantalla no fue sencillo. Durante décadas se intentó adaptar El Eternauta al cine, con directores como Adolfo Aristarain, Álex de la Iglesia y Lucrecia Martel vinculados al proyecto, pero los obstáculos económicos y de producción lo impidieron. Recién en 2020 Netflix adquirió los derechos y se asoció con K&S Films y Stagnaro. La pandemia retrasó los planes, y el rodaje comenzó en 2023, dando como resultado la exitosa primera temporada de seis episodios.