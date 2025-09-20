Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

Tras el éxito mundial de la primera entrega, la plataforma ya confirmó que habrá segunda parte.

El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada
Hace 1 Hs

El estreno de El Eternauta el 30 de abril en Netflix no solo conquistó a los espectadores argentinos, sino que se convirtió en un fenómeno internacional. La serie, protagonizada por Ricardo Darín como Juan Salvo y dirigida por Bruno Stagnaro, llegó a posicionarse entre las tres producciones más vistas de la plataforma a nivel mundial. El éxito fue tal que Netflix confirmó rápidamente la realización de una segunda temporada.

La repercusión de la serie va más allá del entretenimiento. La adaptación recupera la histórica historieta creada en 1957 por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López para la revista Hora Cero, un relato que mezcla ciencia ficción, política y épica colectiva. La primera temporada cubrió apenas una fracción de este universo, dejando material pendiente que podría explorarse en futuros capítulos. Además, existen textos de secuela escritos por Oesterheld que podrían servir de inspiración para la continuación.

Segunda temporada: qué se sabe hasta ahora

Por el momento, lo único confirmado es que la historia continuará. Sin embargo, la producción aún no comenzó a rodarse, según declaraciones recientes de Darín. Tomando como referencia los tiempos de la primera temporada, filmada entre mayo y diciembre de 2023, y considerando el nivel técnico y narrativo del proyecto, el estreno de la segunda entrega podría concretarse entre 2026 y 2027.

El camino hasta la pantalla no fue sencillo. Durante décadas se intentó adaptar El Eternauta al cine, con directores como Adolfo Aristarain, Álex de la Iglesia y Lucrecia Martel vinculados al proyecto, pero los obstáculos económicos y de producción lo impidieron. Recién en 2020 Netflix adquirió los derechos y se asoció con K&S Films y Stagnaro. La pandemia retrasó los planes, y el rodaje comenzó en 2023, dando como resultado la exitosa primera temporada de seis episodios.

Mientras se prepara la nueva temporada, la expectativa sigue creciendo. El público ya demostró que está dispuesto a acompañar a Juan Salvo en su lucha contra la invasión alienígena, y los productores saben que cuentan con una historia que atraviesa generaciones. La segunda parte de El Eternauta está en marcha, aunque todavía habrá que esperar para verla en pantalla.

Temas Ricardo DarínArgentinaJuan SalvoBruno StagnaroHéctor Germán OesterheldFrancisco Solano LópezDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Netflix anunció la película El botín, con Ben Affleck y Matt Damon, para enero de 2026

Netflix anunció la película "El botín", con Ben Affleck y Matt Damon, para enero de 2026

¿Por qué deberán operar a Thiago Medina?: el ex Gran Hermano continúa grave

¿Por qué deberán operar a Thiago Medina?: el ex Gran Hermano continúa grave

El hijo de Yiya Murano explotó contra la serie de su madre y puso límites: “Se pudre todo”

El hijo de Yiya Murano explotó contra la serie de su madre y puso límites: “Se pudre todo”

La Voz Argentina 2025: se filtró quiénes serían los cuatro concursantes que llegan a la final

La Voz Argentina 2025: se filtró quiénes serían los cuatro concursantes que llegan a la final

“La novia”: el nuevo thriller de Amazon Prime Video que conquista a la crítica

“La novia”: el nuevo thriller de Amazon Prime Video que conquista a la crítica

Lo más popular
Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
1

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
2

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
3

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre
4

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
5

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!
6

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Más Noticias
Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Comentarios