El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

El estreno de El Eternauta el 30 de abril en Netflix no solo conquistó a los espectadores argentinos, sino que se convirtió en un fenómeno internacional. La serie, protagonizada por Ricardo Darín como Juan Salvo y dirigida por Bruno Stagnaro, llegó a posicionarse entre las tres producciones más vistas de la plataforma a nivel mundial. El éxito fue tal que Netflix confirmó rápidamente la realización de una segunda temporada.
La repercusión de la serie va más allá del entretenimiento. La adaptación recupera la histórica historieta creada en 1957 por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López para la revista Hora Cero, un relato que mezcla ciencia ficción, política y épica colectiva. La primera temporada cubrió apenas una fracción de este universo, dejando material pendiente que podría explorarse en futuros capítulos. Además, existen textos de secuela escritos por Oesterheld que podrían servir de inspiración para la continuación.
Segunda temporada: qué se sabe hasta ahora
Por el momento, lo único confirmado es que la historia continuará. Sin embargo, la producción aún no comenzó a rodarse, según declaraciones recientes de Darín. Tomando como referencia los tiempos de la primera temporada, filmada entre mayo y diciembre de 2023, y considerando el nivel técnico y narrativo del proyecto, el estreno de la segunda entrega podría concretarse entre 2026 y 2027.
El camino hasta la pantalla no fue sencillo. Durante décadas se intentó adaptar El Eternauta al cine, con directores como Adolfo Aristarain, Álex de la Iglesia y Lucrecia Martel vinculados al proyecto, pero los obstáculos económicos y de producción lo impidieron. Recién en 2020 Netflix adquirió los derechos y se asoció con K&S Films y Stagnaro. La pandemia retrasó los planes, y el rodaje comenzó en 2023, dando como resultado la exitosa primera temporada de seis episodios.
Mientras se prepara la nueva temporada, la expectativa sigue creciendo. El público ya demostró que está dispuesto a acompañar a Juan Salvo en su lucha contra la invasión alienígena, y los productores saben que cuentan con una historia que atraviesa generaciones. La segunda parte de El Eternauta está en marcha, aunque todavía habrá que esperar para verla en pantalla.