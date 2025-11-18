La efectiva vacuna contra el virus del papiloma humano

En Tucumán, en julio de este año, el reconocido pediatra Eduardo López, infectólogo del hospital de niños Ricardo Gutiérrez estuvo de visita y puso en números la realidad alarmante de la enfermedad: entre 2021 y 2023, más de dos millones de vacunas dejaron de aplicarse en niños menores de 18 meses. Y la tendencia también afecta a la vacunación adolescente: 730.000 chicos y chicas no recibieron la dosis contra el VPH, una herramienta que podría evitar seis tipos de cáncer en el futuro.