Es demasiado baja la cobertura de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano

¿Por qué no se vacunan?

Contrario a lo que se podría suponer, los movimientos antivacunas no son la causa principal de la alarmante baja en la inminuzación. “Poseen mucha presencia en las redes sociales, pero no tienen peso en la población”, señala el infectólogo López. Estudios recientes que indican que la mayoría de la población sigue confiando en las vacunas, apunta. “El verdadero problema es el acceso. Si los vacunatorios cierran a la una de la tarde o no abren los fines de semana, muchas familias no pueden llevar a sus hijos. No es falta de voluntad, es falta de oportunidades”, sostiene.