La implementación de la sostenibilidad en el agro: una decisión del día a día y una herramienta para mejorar a largo plazo

En este sentido explica la sostenibilidad como algo aspiracional y como un camino que se debe recorrer. “La sostenibilidad es una decisión diaria, la vamos construyendo”. Ejemplifica también con el caso de las capacitaciones que se brindan a un grupo de trabajadores que monitorea lotes de Crea. “Esa capacitación tiene impacto sobre la producción porque hace que la gente haga mejor su tarea; además tiene impacto social, porque se genera valor en cada persona y también tiene un impacto económico porque mejoran la aplicación de diferentes herramientas”, indica.