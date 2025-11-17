El puente entre el agro y la naturaleza: la iniciativa que enseña a gestionar la biodiversidad en el campo

Mayra Varela, licenciada en Ciencias Biológicas y coordinadora de InBioAgro, explicó que el proyecto “busca tender un puente entre la producción y la conservación”. “Trabajamos con talleres, generamos información útil y construimos alianzas con el INTA, el CONICET y distintas universidades. El objetivo es sensibilizar al productor y brindarle herramientas para reconocer y gestionar la biodiversidad presente en su campo”, precisó en Encuentros LA GACETA.