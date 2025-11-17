El puente entre el agro y la naturaleza: la iniciativa que enseña a gestionar la biodiversidad en el campo

Mayra Varela, licenciada en Ciencias Biológicas y coordinadora de InBioAgro, explicó que el proyecto “busca tender un puente entre la producción y la conservación”. “Trabajamos con talleres, generamos información útil y construimos alianzas con el INTA, el CONICET y distintas universidades. El objetivo es sensibilizar al productor y brindarle herramientas para reconocer y gestionar la biodiversidad presente en su campo”, precisó en Encuentros LA GACETA.
Actualmente, InBioAgro opera en cuatro ecorregiones del país (la chaqueña, la pampeana, el Espinal y Cuyo) donde realizan monitoreos de insectos benéficos, polinizadores, aves, mamíferos y anfibios. “La idea es establecer una línea de base que permita comprender el estado de cada ecosistema. El primer paso para cuidar es conocer”, señaló Varela.
Como parte de esa estrategia, destacó que el Movimiento CREA publicó un manual de gestión de biodiversidad, accesible mediante un código QR, para que los productores interesados puedan implementar las metodologías desarrolladas por el proyecto.
“Es un material que presentamos a principios de este año y que resume todo el aprendizaje acumulado. Incluye metodologías, protocolos y experiencias concretas en el campo. Está pensado para que productores y asesores lo consulten y lo utilicen como guía si deciden iniciar este proceso”, concluyó.