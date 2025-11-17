Secciones
EconomíaNoticias económicas

El puente entre el agro y la naturaleza: la iniciativa que enseña a gestionar la biodiversidad en el campo

El Movimiento CREA publicó una guía que resume protocolos y metodologías para el manejo sustentable.

Hace 1 Hs

Mayra Varela, licenciada en Ciencias Biológicas y coordinadora de InBioAgro, explicó que el proyecto “busca tender un puente entre la producción y la conservación”. “Trabajamos con talleres, generamos información útil y construimos alianzas con el INTA, el CONICET y distintas universidades. El objetivo es sensibilizar al productor y brindarle herramientas para reconocer y gestionar la biodiversidad presente en su campo”, precisó en Encuentros LA GACETA.

Actualmente, InBioAgro opera en cuatro ecorregiones del país (la chaqueña, la pampeana, el Espinal y Cuyo) donde realizan monitoreos de insectos benéficos, polinizadores, aves, mamíferos y anfibios. “La idea es establecer una línea de base que permita comprender el estado de cada ecosistema. El primer paso para cuidar es conocer”, señaló Varela.

Como parte de esa estrategia, destacó que el Movimiento CREA publicó un manual de gestión de biodiversidad, accesible mediante un código QR, para que los productores interesados puedan implementar las metodologías desarrolladas por el proyecto. 

“Es un material que presentamos a principios de este año y que resume todo el aprendizaje acumulado. Incluye metodologías, protocolos y experiencias concretas en el campo. Está pensado para que productores y asesores lo consulten y lo utilicen como guía si deciden iniciar este proceso”, concluyó.

Temas Encuentros LA GACETA Conicet
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El riesgo país perforó los 600 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde enero

El riesgo país perforó los 600 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde enero

¿Qué factores explican la caída del riesgo país y qué impacto puede tener en la economía?

¿Qué factores explican la caída del riesgo país y qué impacto puede tener en la economía?

Escasa oferta y demanda sostenida: el combo que recalienta el precio de la carne hacia fin de año

Escasa oferta y demanda sostenida: el combo que recalienta el precio de la carne hacia fin de año

Continúa el rally alcista en los bonos y acciones: los ADRs argentinos saltan hasta un 5%

Continúa el rally alcista en los bonos y acciones: los ADRs argentinos saltan hasta un 5%

Inflación de octubre: fue del 2,3% y el acumulado anual ya alcanza el 24,8%, según el Indec

Inflación de octubre: fue del 2,3% y el acumulado anual ya alcanza el 24,8%, según el Indec

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
2

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
3

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
4

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur
6

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: las lluvias despejaron el cielo y se viene una semana calurosa

El tiempo en Tucumán: las lluvias despejaron el cielo y se viene una semana calurosa

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Comentarios