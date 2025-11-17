Secciones
Jésica Cirio tiene nuevo novio

La modelo estaría iniciando una relación con Nicolás Trombino, un empresario propietario de una cadena de supermercados mayoristas.

Hace 1 Hs

Tras protagonizar una escandalosa separación con el actual detenido, Elías Piccirillo, Jésica Cirio habría vuelto a apostar por el amor. La modelo fue vista “a los besos” con un empresario en una fiesta en el exclusivo Hotel Faena.

En Infama (América TV), Marcela Tauro y su panel compartieron detalles exclusivos sobre la nueva relación de Cirio, quien a pesar de haber mantenido su vida en bajo perfil desde su divorcio, no oculta su nuevo amor.

Quién es el nuevo novio de Jésica Cirio

Según supo Noticias Argentinas, el hombre que conquistó el corazón de la modelo se llama Nicolás Trombino, un empresario propietario de una cadena de supermercados mayoristas, con fuertes contactos en el sector público y entre varios políticos.

"Él tiene 35 años, vive en Puerto Madero y tiene un hijo adolescente. Le dicen Niki y es proveedor de alimentos al Estado”, contó Laura Ubfal en Infama.

La periodista fue a fondo con su información sobre el empresario y especificó: “Él es rubio de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada, él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador”.vgJ2gg

“Se conocieron por amigos en común, ella va a verlo a él y pasan muchas horas juntos en Puerto Madero, donde vive. Hace tres semanas estuvieron en Punta del Este, muy románticos”, agregó.

