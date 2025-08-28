Jésica Cirio vuelve al centro de la polémica: denuncian por estafa a su actual pareja

La historia tiene como protagonista a un hombre de Guernica, conocido como Sandro, que trabajaba en el campo del padre de Trombino. Tras el retiro de este, fue Nicolás quien asumió el manejo del lugar y sumó a Sandro a sus actividades. Con el tiempo, Trombino abrió un frigorífico y lo inscribió a nombre de su entonces esposa, aunque también hizo figurar a Sandro como director sin que él lo supiera.