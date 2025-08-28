Secciones
Jésica Cirio vuelve al centro de la polémica: denuncian por estafa a su actual pareja

Cirio aseguró que se está recuperando después de su divorcio de Piccirillo.

Hace 1 Hs

Tras un tiempo en el que mantuvo un silencio mediático, Jésica Cirio dio una entrevista para hablar de su presente y su pasado público. Luego de su escandalosa separación de Elías Piccirillo. En la conversación callejera, Cirio aseguró que se está recuperando después de su divorcio de Piccirillo, detenido a fines de marzo, acusado de plantarle casi dos kilos de cocaína y un arma en la camioneta de un acreedor para no pagarle una millonaria deuda, según indica el medio Clarín.

Luego de este gran escándalo la modelo fue vinculada con varios hombres. En los últimos días, en Puro Show (El Trece) aseguraron que estaría iniciando un romance con un empresario de nombre Nicolás Trombino.

Una nueva estafa de la pareja actual de Jesica Cirio

Este miércoles, en Puro Show, Fernanda Iglesias reveló que recibió el mensaje de la hija de un hombre que asegura haber sido víctima de una estafa por parte de Nicolás Trombino, actual pareja de Jésica Cirio. Según contó, el contacto fue espontáneo y derivó en una entrevista que calificó como “bastante terrible”. Pampito, su compañero de programa, introdujo el tema antes de pasar al aire la nota completa.

La historia tiene como protagonista a un hombre de Guernica, conocido como Sandro, que trabajaba en el campo del padre de Trombino. Tras el retiro de este, fue Nicolás quien asumió el manejo del lugar y sumó a Sandro a sus actividades. Con el tiempo, Trombino abrió un frigorífico y lo inscribió a nombre de su entonces esposa, aunque también hizo figurar a Sandro como director sin que él lo supiera.

De acuerdo con lo relatado, Sandro firmaba con frecuencia documentos que Nicolás le presentaba, confiando plenamente en él. La hija del afectado señaló que su padre es casi analfabeto y que, por esa razón, no comprendía lo que firmaba. Esa confianza lo llevó a quedar registrado como responsable legal del frigorífico, mientras Trombino se desligaba de toda obligación.

El problema surgió cuando la AFIP detectó una deuda millonaria en impuestos que nunca fueron pagados. Desde hace dos años, Sandro enfrenta una denuncia penal por evasión de 400 millones de pesos. Aunque en su declaración judicial explicó lo sucedido, continúa procesado, lo que le impide acceder a su jubilación, a beneficios sociales y a la cobertura necesaria para atender sus problemas de salud.

