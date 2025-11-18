Secciones
Festival de cine: muchos premios en pocas manos en Mar del Plata

La marroquí “Calle Málaga” ganó la estatuilla mayor y la del público y Carmen Maura, a actriz.

GANADORA. Carmen Maura protagoniza el filme “Calle Málaga”. GANADORA. Carmen Maura protagoniza el filme “Calle Málaga”.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 5 Hs

Lo habitual en los festivales de cine es que los premios se distribuyan entre distintos filmes en competencia, muchas veces repartidos equilibradamente en los diferentes orígenes de las filmografías presentadas.

La cuadragésima edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que concluyó en la noche del domingo en la Sala Ástor Piazzolla del Teatro Auditorium de la ciudad balnearia, mantuvo esa suerte de tradición no escrita con el grueso de las menciones y distinciones no oficiales, pero los premios principales cayeron mayormente en las mismas manos. Esto puede indicar una gran diferencia de calidad entre las películas ganadoras y el resto, lo que podría ser un llamado de atención a los programadores; o el desinterés de algunos realizadores en participar en el único festival de categoría A de América Latina. Lo cierto es que el evento estuvo en duda durante todo el año por el reticente respaldo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales desde el inicio de la gestión de Carlos Pirovano en 2023 y los desafíos económicos de su realización, al punto que no hubo resonantes títulos.

“Calle Málaga”, de la marroquí Maryam Touzani, fue la gran ganadora con los premios a Mejor Película y el del Público, mientras que su protagonista, la española Carmen Maura, se quedó con la estatuilla a Mejor Actriz, todo dentro de la Competencia Internacional. Es la historia de una mujer que lucha por conservar la casa de su infancia en Marruecos después de que su hija decide venderla. Es la candidata d su país al Oscar a mejor producción internacional.

“Vache Folle”, de Hugo Diego García y Lorenzo Bentivoglio (Suiza) se quedó con el premio Especial del Jurado, y el primero -además- compartió el galardón a la mejor interpretación masculina con Saul Nanni, protagonista de “La Gioia” (Italia) cuyo realizador Nicolangelo Gelormini ganó la estatuilla a la dirección y obtuvo una mención Signis -de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación-. En Mejor Guión figuró el argentino Pablo Trapero, coescritor junto a Sarah Polley del libreto de la britámica “& Sons”; y como mejor cortometraje se impuso la española “Sexo a los 70”, de Vanesa Romero, que también se alzó con el premio de Banco Galicia.

Competencia Latinoamericana

La Competencia Latinoamericana de largometrajes fue ganada por el argentino Iván Vescovo por “3.000 km en bicicleta”, mientras en cortos el premio viajó a México por “Domingo familiar”, de Gerardo del Razo.

La Plataforma de Cine Tucumano abre su primera convocatoria a realizadores locales

La Plataforma de Cine Tucumano abre su primera convocatoria a realizadores locales

En la Competencia Argentina dominó “Risa y la cabina del viento”, que se impuso como mejor largo y en dirección (Premio José Martínez Suárez) para Juan Cabral, además del reconocimiento de Banco Galicia. El Mejor Cortometraje fue “Tu cuerpo en mi habitación”, de Axel Cheb Terrab.

El evento tuvo presencia tucumana con el estreno dentro de la Competencia Internacional de “Muña muña”, en el debut de Paula Morel Kristof ambientado en los Valles Calchaquíes y con Lili Juárez, Sergio Prina, Ana Carina Estrada, Vincent Joel Degelcke y Sophie Tirouflet en el elenco. Si bien aún no tiene fecha de llegada a la provincia, se verá en el porteño cine Gaumont desde este jueves.

Temas Mar del PlataInstituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
