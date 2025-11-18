Festival de cine: muchos premios en pocas manos en Mar del Plata

La cuadragésima edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que concluyó en la noche del domingo en la Sala Ástor Piazzolla del Teatro Auditorium de la ciudad balnearia, mantuvo esa suerte de tradición no escrita con el grueso de las menciones y distinciones no oficiales, pero los premios principales cayeron mayormente en las mismas manos. Esto puede indicar una gran diferencia de calidad entre las películas ganadoras y el resto, lo que podría ser un llamado de atención a los programadores; o el desinterés de algunos realizadores en participar en el único festival de categoría A de América Latina. Lo cierto es que el evento estuvo en duda durante todo el año por el reticente respaldo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales desde el inicio de la gestión de Carlos Pirovano en 2023 y los desafíos económicos de su realización, al punto que no hubo resonantes títulos.