Cartas de lectores: la voz de los jóvenes
Hace 5 Hs

Los adolescentes tucumanos están alzando su voz para expresar sus deseos de cambio en las escuelas. Quieren un entorno educativo más inclusivo, dinámico y relevante para sus necesidades e intereses. Desean que se priorice la salud mental y emocional, con más espacios para la expresión y el apoyo mutuo. También piden una educación más práctica y conectada con la realidad, con más oportunidades para desarrollar y explotar sus pasiones; quieren ser escuchados y valorados con una mayor participación en la toma de decisiones. Quieren ser valorados. Como alguien que cree en la importancia de la educación y el empoderamiento de los jóvenes, me siento inspirado por la pasión y la determinación de los adolescentes tucumanos. Es fundamental que les demos la oportunidad de expresarse y ser escuchados. Sus ideas y perspectivas pueden ser fundamentales para mejorar la educación en nuestra provincia. Deberíamos comprometernos a apoyar y acompañar a los jóvenes en su lucha por una educación más justa y equitativa. Juntos podemos lograr grandes cambios.

Rodolfo Ruarte                                                                           

Las Heras 516 S. M. de Tucumán

