Secciones
SociedadEstilo de vida

Adiós a las luces en la pileta: la tendencia minimalista que dominará el 2026

Arquitectos y decoradores ya marcan el camino hacia un estilo despojado que promete transformar la manera de disfrutar del agua.

VERANO. Las piletas en casa fomentan el tiempo de calidad en familia y mejoran la salud disminuyendo el estrés. VERANO. Las piletas en casa fomentan el tiempo de calidad en familia y mejoran la salud disminuyendo el estrés.
Hace 1 Hs

Durante años, las luces LED sumergibles y los efectos de colores fueron un símbolo de modernidad y atractivo en las piletas. Pero todo indica que esa estética quedará en el pasado: la tendencia que se impondrá en 2026 propone despojar al agua de toda intervención artificial para volver a un concepto más puro, natural y relajante.

Los diseñadores y arquitectos coinciden en que los sistemas de iluminación interna ya no forman parte de su repertorio. La nueva búsqueda apunta a piletas con líneas limpias, materiales nobles y sin accesorios llamativos. El resultado es un espejo de agua claro, amable con la piel y en total sintonía con el entorno.

La consigna que guía esta tendencia es simple: menos es más. El agua, junto al verde de alrededor, pasa a ser el protagonista absoluto. La tecnología queda relegada para que la experiencia se centre en la calma, la contemplación y la sensación de refugio.

Materiales y colores que se imponen

Los revestimientos en tonos arena, piedra y celeste suave ya reemplazan a los tradicionales azules intensos. También ganan terreno los bordes atérmicos, las terminaciones rústicas y la integración fluida con el jardín.

El resultado: piletas que parecen verdaderos espejos de agua, fundidos con el paisaje y diseñados para disfrutarse tanto de día como de noche, sin depender de luces artificiales.

Los beneficios que las vuelven irresistibles

- Una atmósfera más tranquila y natural.

- Ideales para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad.

- Permiten reducir el consumo energético y simplificar el mantenimiento.

¿Por qué se deja atrás la iluminación?

La decisión de eliminar las luces no es solo estética. Muchos propietarios buscan reducir costos, evitar problemas eléctricos y prolongar la vida útil de la pileta. A esto se suma un cambio de mentalidad cada vez más extendido: valorar lo simple, lo natural y lo sustentable.

De esta manera, las piletas del 2026 se proyectan como espacios más amigables con el medio ambiente y con el bolsillo, alineadas con un estilo de vida que privilegia la calma, el contacto con la naturaleza y la belleza sin artificios.

Temas Medio AmbienteDigital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP
1

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa
2

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Tiempos de cambio
3

Tiempos de cambio

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?
4

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo
5

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

El boom de la logística en el norte del país
6

El "boom" de la logística en el norte del país

Más Noticias
Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

El tiempo en Tucumán: el domingo marcará el inicio de una seguidilla de temperaturas agobiantes

El tiempo en Tucumán: el domingo marcará el inicio de una seguidilla de temperaturas agobiantes

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

“Pico” Peralta, siempre sospechado, nunca condenado

“Pico” Peralta, siempre sospechado, nunca condenado

Comentarios