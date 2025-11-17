River recupera cinco piezas clave para los octavos de final del Torneo Clausura

Los primeros regresos son los más esperados. Con la sanción ya cumplida, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña volverán a estar disponibles el domingo y todo indica que retomarán su lugar en el equipo titular. A ellos se les suma Gonzalo Montiel, que arrastra una molestia en la rodilla pero llegará en condiciones para reemplazar al lesionado Fabricio Bustos, quien sufrió un desgarro en el gemelo durante el duelo ante el "Fortín".