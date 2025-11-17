River recupera cinco piezas clave para los octavos de final del Torneo Clausura

River cerró la fase regular con más dudas que certezas, lejos de su mejor versión y sin demasiado margen para entusiasmarse. Pero en medio de un presente opaco, Marcelo Gallardo encontró al menos un alivio: para los octavos de final del Torneo Clausura recuperará a cinco futbolistas que estuvieron ausentes en el empate 0-0 frente a Vélez en Liniers y podría sumar un sexto en las próximas horas.
Los primeros regresos son los más esperados. Con la sanción ya cumplida, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña volverán a estar disponibles el domingo y todo indica que retomarán su lugar en el equipo titular. A ellos se les suma Gonzalo Montiel, que arrastra una molestia en la rodilla pero llegará en condiciones para reemplazar al lesionado Fabricio Bustos, quien sufrió un desgarro en el gemelo durante el duelo ante el "Fortín".
El cupo de buenas noticias continúa con las vueltas de Kevin Castaño y Matías Galarza, recién llegados de sus compromisos con las selecciones de Colombia y Paraguay. El mediocampista cafetero corre con ventaja para arrancar desde el inicio; el paraguayo, en cambio, deberá esperar la decisión del cuerpo técnico.
El único caso que todavía genera interrogantes es el de Facundo Colidio. Este domingo se cumplirán tres semanas de su desgarro en el isquiotibial izquierdo (lesión sufrida la derrota 1-0 frente a Gimnasia) y su participación dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos. Si logra sumarse con normalidad, será una alternativa en ataque para el cruce de octavos.
Del otro lado de la lista aparecen los que no estarán. Bustos quedó descartado por la lesión en el Amalfitani y se suma a las bajas de Maximiliano Meza, operado por una avulsión del tendón rotuliano, y de Germán Pezzella y Giorgio Costantini, ambos en plena recuperación por roturas de ligamentos cruzados.
Así, con pasajes irregulares y un plantel que recién ahora empieza a recomponerse, River terminó sexto en el Grupo B. Este lunes quedará definido el rival para los octavos, que será el tercero del Grupo A: Unión, Racing, Central Córdoba o Barracas Central son las opciones. Sea quien sea, el “Millonario” llegará con refuerzos importantes… pero todavía sin certezas.