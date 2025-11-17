Entre paradojas y un pasaje a la Copa Libertadores 2026: por qué River podría festejar un título de Boca

Con la Copa Libertadores 2026 como anhelo, la calculadora volvió a escena en River. El empate 1-1 frente a Vélez y la victoria de Argentinos en la última fecha depositó al "Millonario" al cuarto lugar en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana. Es por eso que River volvió a mirar de reojo todas las combinaciones posibles para no quedarse afuera de la máxima cita continental. Entre esos escenarios, aparece uno tan incómodo como real: que Boca salga campeón del Clausura podría terminar favoreciendo a los de Nuñez.