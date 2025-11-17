Reforma laboral: la CGT define su estrategia mientras espera un llamado de la Casa Rosada

La CGT afina su estrategia frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Este martes, a las 16, la nueva conducción de la central obrera recibirá a los ocho diputados nacionales de extracción sindical en la sede de Azopardo 802 (CABA) para definir un plan de acción con el objetivo de frenar los artículos más controvertidos del proyecto.
La decisión fue tomada este mediodía en la reunión de la mesa chica cegetista, la primera desde la elección de las nuevas autoridades el pasado 5 de este mes. El encuentro estuvo encabezado por el triunvirato integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). También participaron figuras de peso como Hugo Moyano, su hijo y diputado electo Hugo Antonio Moyano, Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y el anfitrión Andrés Rodríguez (UPCN).
Los dirigentes repasaron el contenido preliminar de la reforma laboral que redacta el Consejo de Mayo y coincidieron en un punto clave: aunque circulan versiones en los medios, el sindicalismo no recibió ninguna invitación oficial del Gobierno para discutir la iniciativa. Gerardo Martínez (UOCRA), representante de la CGT dentro del Consejo de Mayo, ya rechazó las principales propuestas, al considerar que repiten el esquema del DNU 70/2023 que la central obrera logró frenar en la Justicia.
Entre las maniobras acordadas este lunes, además de designar la delegación que participará del Consejo del Salario Mínimo, se impuso una línea de prudencia: la CGT esperará a que el Gobierno convoque a una mesa de diálogo antes de definir medidas de fuerza. La apuesta es agotar todas las instancias de negociación y plantear directamente las objeciones sindicales cuando exista un encuentro formal.
La expectativa de ese llamado surgió la semana pasada, cuando dos miembros del triunvirato, Sola y Jerónimo, se cruzaron con el ministro del Interior, Diego Santilli, durante la conferencia industrial de la UIA. En un diálogo distendido, el funcionario libertario les aseguró que el proyecto difundido en los medios no reflejaba el contenido real de la reforma y anticipó que serían convocados pronto. Sin embargo, hasta ahora ese encuentro no se concretó.
Mientras tanto, la CGT comenzó a mover discretamente sus influencias en el plano político. Según trascendió en la reunión de UPCN, la conducción mantiene contactos informales con gobernadores para evitar que la reforma laboral sea aprobada “a libro cerrado” en el Congreso. Uno de ellos ya aseguró a la central obrera que acompañará su postura, pero pidió que la CGT presente una propuesta propia para discutirla en paralelo.
El encuentro previsto para este martes incluirá también al equipo de abogados cegetistas que participa de las reuniones técnicas del Consejo de Mayo, realizadas en forma virtual. Allí se buscará unificar posiciones y definir cómo actuar frente a un proyecto que, para los sindicalistas, amenaza con reeditar el esquema de flexibilización que intentó el DNU 70.