Reforma laboral: la CGT define su estrategia mientras espera un llamado de la Casa Rosada

La expectativa de ese llamado surgió la semana pasada, cuando dos miembros del triunvirato, Sola y Jerónimo, se cruzaron con el ministro del Interior, Diego Santilli, durante la conferencia industrial de la UIA. En un diálogo distendido, el funcionario libertario les aseguró que el proyecto difundido en los medios no reflejaba el contenido real de la reforma y anticipó que serían convocados pronto. Sin embargo, hasta ahora ese encuentro no se concretó.