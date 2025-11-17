Secciones
Política

Reforma laboral: la CGT define su estrategia mientras espera un llamado de la Casa Rosada

La nueva conducción de la central obrera se reunirá mañana con los ocho diputados sindicales.

Cristian Jerónimo, Jorge Sola, Octavio Argüello, Hugo Moyano y Andrés Rodríguez, en la reunión de la CGT. Cristian Jerónimo, Jorge Sola, Octavio Argüello, Hugo Moyano y Andrés Rodríguez, en la reunión de la CGT. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

La CGT afina su estrategia frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Este martes, a las 16, la nueva conducción de la central obrera recibirá a los ocho diputados nacionales de extracción sindical en la sede de Azopardo 802 (CABA) para definir un plan de acción con el objetivo de frenar los artículos más controvertidos del proyecto.

La decisión fue tomada este mediodía en la reunión de la mesa chica cegetista, la primera desde la elección de las nuevas autoridades el pasado 5 de este mes. El encuentro estuvo encabezado por el triunvirato integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). También participaron figuras de peso como Hugo Moyano, su hijo y diputado electo Hugo Antonio Moyano, Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y el anfitrión Andrés Rodríguez (UPCN).

Los dirigentes repasaron el contenido preliminar de la reforma laboral que redacta el Consejo de Mayo y coincidieron en un punto clave: aunque circulan versiones en los medios, el sindicalismo no recibió ninguna invitación oficial del Gobierno para discutir la iniciativa. Gerardo Martínez (UOCRA), representante de la CGT dentro del Consejo de Mayo, ya rechazó las principales propuestas, al considerar que repiten el esquema del DNU 70/2023 que la central obrera logró frenar en la Justicia.

Entre las maniobras acordadas este lunes, además de designar la delegación que participará del Consejo del Salario Mínimo, se impuso una línea de prudencia: la CGT esperará a que el Gobierno convoque a una mesa de diálogo antes de definir medidas de fuerza. La apuesta es agotar todas las instancias de negociación y plantear directamente las objeciones sindicales cuando exista un encuentro formal.

La expectativa de ese llamado surgió la semana pasada, cuando dos miembros del triunvirato, Sola y Jerónimo, se cruzaron con el ministro del Interior, Diego Santilli, durante la conferencia industrial de la UIA. En un diálogo distendido, el funcionario libertario les aseguró que el proyecto difundido en los medios no reflejaba el contenido real de la reforma y anticipó que serían convocados pronto. Sin embargo, hasta ahora ese encuentro no se concretó.

Mientras tanto, la CGT comenzó a mover discretamente sus influencias en el plano político. Según trascendió en la reunión de UPCN, la conducción mantiene contactos informales con gobernadores para evitar que la reforma laboral sea aprobada “a libro cerrado” en el Congreso. Uno de ellos ya aseguró a la central obrera que acompañará su postura, pero pidió que la CGT presente una propuesta propia para discutirla en paralelo.

El encuentro previsto para este martes incluirá también al equipo de abogados cegetistas que participa de las reuniones técnicas del Consejo de Mayo, realizadas en forma virtual. Allí se buscará unificar posiciones y definir cómo actuar frente a un proyecto que, para los sindicalistas, amenaza con reeditar el esquema de flexibilización que intentó el DNU 70.

Temas Confederación General del Trabajo
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
La Caja Popular respondió a la denuncia del Tribunal de Cuentas: "No vamos a tolerar abusos ni imputaciones infundadas"

Caso Andis: investigan por qué dos droguerías se quedaron con el 93% de las licitaciones por más de $30.000 millones

"En San Miguel de Tucumán hay 20.000 estudiantes que pueden perder la gratuidad si no actualizan la SUBE"

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

El Gobierno nacional suma apoyos al permitir a las provincias la toma de deuda

Kicillof se solidarizó con De Vido y denunció "lawfare"

