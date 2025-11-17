El dólar cayó y tocó su valor más bajo en un mes

El dólar oficial registró este lunes su cotización más baja en un mes, en un contexto marcado por un notable boom de emisiones de deuda empresarial en el exterior. La mayor oferta de divisas por parte de compañías que colocan obligaciones negociables fuera del país influyó directamente en la baja del tipo de cambio, incluso en un período donde el agro aporta poco flujo de dólares.
El dólar oficial bajó y alcanzó mínimos desde octubre
En el inicio de la semana, el dólar oficial minorista cerró en el Banco Nación a $1415, una baja de $10 frente al viernes (-0,7%). Es el valor más bajo desde mediados de octubre.
El promedio del mercado, según el relevamiento del Banco Central (BCRA), se ubicó en $1431,10.
Por su parte, el dólar mayorista retrocedió $16,49 (-1,18%) y finalizó la rueda en $1386,86. Tras la turbulencia electoral, el Gobierno ratificó que no modificará las bandas cambiarias, ya que “están bien calibradas”. El esquema prevé un rango entre $929,88 (piso) y $1504,48 (techo).
Por qué baja el dólar: boom de deuda corporativa y menor dolarización
“El tipo de cambio oficial se alejó del techo de la banda y la brecha se redujo, lo que se explicó por la mayor oferta por emisiones de deuda de empresas y por la menor dolarización de carteras”, explicaron desde Cohen Aliados Financieros.
Sin embargo, advirtieron que las reservas internacionales siguen sin mejorar, ya que no hubo intervención del Tesoro ni del BCRA para no presionar sobre el tipo de cambio.
Los dólares financieros también retroceden
En el segmento bursátil, los tipos de cambio financieros muestran leves bajas:
Dólar MEP: $1448,21 (-$2,96 | -0,2%)
Dólar CCL: $1477,64 (-$6,34 | -0,4%)
En el mercado informal, el dólar blue volvió a bajar y se vende a $1425, $5 menos que el viernes. Así, se posiciona nuevamente como el dólar minorista más barato del mercado.
Acciones en baja y ADR en rojo
El clima internacional condiciona al mercado argentino. Este lunes, el S&P Merval cayó 1,9% y cerró en 2.935.105 puntos, equivalentes a US$1972 al ajustar por el CCL (-2,2%). Las mayores bajas del panel líder fueron:
Aluar: -4,8%
Banco Supervielle: -4,5%
Edenor: -3,7%
La tendencia se replicó en Wall Street con los ADR argentinos, donde los bancos lideraron las pérdidas:
Banco Supervielle: -3,6%
Banco Macro: -2,8%
Edenor: -2,3%
Desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) señalaron que, aunque persiste el optimismo local, los movimientos globales “rigen el curso de los inversores”. Además, recordaron que se aproxima el cierre de la temporada de balances, un factor clave para el comportamiento del sector bancario.
Bonos mixtos y riesgo país estable
Los bonos soberanos operaron mixtos, con variaciones dependientes de cada tramo de la curva. Entre los Globales se observaron:
GD35D: +0,41%
GD46D: -0,77%
El riesgo país se ubicó en 613 puntos básicos, según datos de Rava.