El dólar cayó y tocó su valor más bajo en un mes

El dólar oficial registró este lunes su cotización más baja en un mes, en un contexto marcado por un notable boom de emisiones de deuda empresarial en el exterior. La mayor oferta de divisas por parte de compañías que colocan obligaciones negociables fuera del país influyó directamente en la baja del tipo de cambio, incluso en un período donde el agro aporta poco flujo de dólares.