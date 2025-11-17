El descargo del vicepresidente de Concepción FC: "Zamoratte nos mintió y nos robaron el partido"

La final del Anual 2025 entre Tucumán Central y Concepción FC dejó un campeón, pero también abrió un conflicto institucional que recién empieza. Desde la noche de ayer, en La Ciudadela, la bronca del “Cuervo” no se apagó. Gol anulado, expulsión polémica, incidentes en la tribuna, represión policial y hasta un apagón repentino al inicio del segundo tiempo conforman un combo que desde el sur consideran imposible de disociar. Y hoy, tanto el vicepresidente del club, Rubén Raúl Zurita, como el entrenador Adrián Uslenghi, decidieron romper el silencio: hablaron de “robo”, de “corrupción”, de un operativo “premeditado” y de un fútbol tucumano “que necesita un cambio inmediato”.