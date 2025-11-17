El descargo del vicepresidente de Concepción FC: "Zamoratte nos mintió y nos robaron el partido"

La final del Anual 2025 entre Tucumán Central y Concepción FC dejó un campeón, pero también abrió un conflicto institucional que recién empieza. Desde la noche de ayer, en La Ciudadela, la bronca del “Cuervo” no se apagó. Gol anulado, expulsión polémica, incidentes en la tribuna, represión policial y hasta un apagón repentino al inicio del segundo tiempo conforman un combo que desde el sur consideran imposible de disociar. Y hoy, tanto el vicepresidente del club, Rubén Raúl Zurita, como el entrenador Adrián Uslenghi, decidieron romper el silencio: hablaron de “robo”, de “corrupción”, de un operativo “premeditado” y de un fútbol tucumano “que necesita un cambio inmediato”.
Zurita fue el primero en fijar posición. “El partido de ayer nos dejó decepcionados. Muy mal. Sobre todo por nuestra gente, que fue a vivir una final y se volvió con bronca”, expresó el vicepresidente. La jugada que aceleró el enojo fue el gol anulado a Hernán Lastra, una acción que desde la Liga Tucumana defendieron como correcta, pero que en Concepción consideran el punto de quiebre del encuentro.
El dirigente recordó que el vicepresidente de la Liga, Darío Zamoratte, declaró a LA GACETA que el gol estaba bien anulado debido a una mano previa. Zurita rechaza esa explicación. “No se la ve. No es mano. Él me mostró la imagen y yo no entiendo… Él es el único defensor de todo esto. No sale nadie más a dar la cara. Actúa como si siempre tuviera razón”, apuntó.
Zurita además remarcó que lo ocurrido contradijo lo que les habían prometido en la presentación del miércoles previo a la final, en la que (según su testimonio) se hablaba de transparencia.
“Fuimos creyendo que ahí iba a salir la transparencia, y no salió. En la imagen se ve que no es mano: pega en la pierna de (Matías) Barboza. El gol está bien hecho. Y Zamoratte, que es futbolero y hace muchos años está en esto, sabe que fue gol. A Concepción le robaron el partido en esa jugada”, insistió.
“Estaba arreglado”
El vicepresidente afirmó que la sensación de desconfianza ya estaba instalada en la previa. “Todo el mundo hablaba de que el partido estaba arreglado, que nos iban a robar. Pero nosotros confiábamos en la presentación del miércoles, en la que nos garantizaban transparencia. Pensábamos que eso podía cambiar algo”, dijo.
Zurita agregó que Concepción FC estaba en una posición de desventaja estructural. “Contra este comité, contra el colegio de árbitros y contra la gente que maneja Tucumán Central, nosotros teníamos que poner un equipo en cancha. Nuestra gente tenía ilusión, nuestros jugadores también. Y no pudimos torcer esa realidad. Pido perdón al hincha, porque no pudimos”, reiteró.
El apagón y la represión
Si algo terminó de alimentar las sospechas fue el apagón que se produjo al comenzar el segundo tiempo. Para Zurita, el episodio no fue casual. “El corte de luz estuvo todo raro, premeditado. Empezó el segundo tiempo y cortaron la luz. La prendieron cuando terminó el partido. Todo raro. Ya quedará en la conciencia de ellos”, expresó.
Y luego se enfocó en la represión policial. “Sabíamos que iba a ser contra la gente de Concepción, como fue en la semifinal (contra Bella Vista). Reprimieron sin motivo. Hubo pedidos de legisladores para que no haya represión, pero cero interés. El comité nunca se puso al frente de esta final ni se hizo cargo”, indicó.
El dirigente redobló la crítica hacia la conducción de la Liga. “Lo único que les interesaba al comité era comer sanguchitos en el entretiempo. Decepcionado con todo el mundo. Decepcionado con el fútbol tucumano mismo”, indicó.
Una posible renuncia
Zurita adelantó que el presidente de Concepción FC, Daniel Funez, que también ocupa un cargo en el Comité Ejecutivo de la Liga, presentará su renuncia. “No quiere quedar pegado a la corrupción que sigue afectando a esta Liga. Lo que pasó ayer fue tremendo”, señaló.
Y remarcó que el club se sostiene por esfuerzo propio: “A mí lo que piensen en el comité me da lo mismo. Mi club no vive del comité. Vive de lo que generamos, de lo que trabajamos para pagar sueldos, mantener el predio, las inferiores. Tenemos gente que nos ayuda muchísimo. Y por ellos uno sigue representando al club”.
Un plantel golpeado
El vicepresidente también reveló que la situación afectó profundamente al plantel, especialmente a su capitán Víctor Rodríguez. “Está decepcionado y no quiere jugar más al fútbol. Se sintió usado. Imaginate lo que es eso: es un tipo que vive para el club, que maneja las inferiores, es ejemplo para los chicos. Y que haya pasado esto… es una desilusión total”, reveló.
Zurita también señaló que en Concepción tenían confianza en Zamoratte: “Era el único en quien confiábamos. Él me prometió que todo iba a salir bien, que todo en esta final iba a ser limpio y transparente. Y lo que pasó destruyó esa confianza”, apuntó el dirigente “cuervo”, visiblemente ofuscado.
“Hubo corrupción”
El técnico de Concepción FC, Uslenghi, también fue contundente. “Esto es avalar la corrupción arbitral que es parte de la Liga Tucumana”, dijo. Para él, el gol de Tucumán Central era lícito y debió ser convalidado, pero la anulación del gol de su equipo condicionó todo. “Me sorprendió que no lo hayan cobrado. Pero era avalar la cagada que se habían mandado con nuestro gol anulado. Tendrían que ponerse de acuerdo Liga y árbitros”, dijo.
El entrenador insistió en que lo sucedido no encaja dentro de lo “extra futbolístico”. “Todo se dio después de la anulación del gol. Ahí terminó el show que se preparó el miércoles en la presentación de la Liga”, indicó.
“Nosotros nos preparamos para jugar una final como lo merece Concepción. No así el rival de turno, que venía con decisiones arbitrales a favor desde cuartos, semifinales y ni hablar de lo ocurrido ayer”, agregó. “Creo que, aunque nos convalidaran un gol, estos árbitros iban a hacer cualquier cosa para favorecer a Tucumán Central”, dijo.
“Me sorprendió la frialdad del comité. Sabiendo que en cuartos y “semis” fueron favorecidos y que esos partidos terminaron mal. Pensé que esta final iba a ser diferente, pero miraron para otro lado”, cerró.