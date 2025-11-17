Secciones
EspectáculosFamosos

"Esa boquita": la China Suárez reveló cuál fue el primer mensaje de Icardi

La China mencionó que el jugador le envió ese primer contacto en un momento difícil de su vida, y que la frase específica que usó.

Esa boquita: la China Suárez reveló cuál fue el primer mensaje de Icardi
Hace 1 Hs

Este lunes, la diva Moria Casán entrevistó a la actriz María Eugenia “La China” Suárez en su programa matutino La mañana con Moria. Acompañada por su pareja, el deportista Mauro Icardi, la artista argentina detalló cómo comenzó su relación sentimental con el jugador de fútbol. Durante la conversación, ella reveló el primer mensaje de WhatsApp que él le mandó y narró el posterior encuentro en la capital francesa.

Salieron las fotos de Griselda Siciliani como Moria Casán para la serie de Netflix: iguales

Salieron las fotos de Griselda Siciliani como Moria Casán para la serie de Netflix: iguales

La actriz explicó que voló desde Madrid hasta Francia para reunirse con Icardi, después de mantener un extenso contacto digital. Moria comentó que Suárez estaba muy enamorada, señalando que la vio darle un beso y que no lograba contener las ganas de besarlo. La China mencionó que el jugador le envió ese primer contacto en un momento difícil de su vida, y que la frase específica que usó fue "esa boquita", debido a su particular gusto por esa parte de su rostro.

La China reveló quién fue el primero en mandar mensaje con Icardi

Luego de varios días de intercambios, La China viajó desde España a Francia para reunirse con Mauro Icardi en la habitación de un hotel. La artista admitió que el nivel de nerviosismo que experimentaba era inexplicable, a pesar de que ella no es una mujer reservada. Además, detalló que su vestimenta fue casual y simple, decidiendo presentarse sin maquillaje, con un pantalón ancho y una remera blanca.

Al verlo en persona por primera vez, Suárez quedó sorprendida por la altura del futbolista. Subrayó que la figura de Icardi resulta muy llamativa y que, inmediatamente, sintió debilidad en sus extremidades inferiores. El jugador arribó y le robó un beso, generando de inmediato una conexión extremadamente fuerte entre ambos.

La China Suárez: Turquia, su familia y su carrera

En otra aparición televisiva, La China Suárez acudió al ciclo Otro día perdido, dirigido por Mario Pergolini. En ese espacio, la artista discutió pormenores del momento cuando tomó la decisión de trasladarse a Turquía junto al deportista del Galatasaray. Ella argumentó que este cambio de vida se produjo de manera muy veloz. Consideró que, si la mudanza sucedía cuando tenía veinte años, eso resultaría inviable, dado que su vocación de actriz la hace realmente dichosa.

La intérprete indicó que el año anterior completó la filmación de numerosos proyectos, con cinco estrenos seguidos durante este periodo. Por ello, pensó en estar más calmada durante un año mientras esperaba un proyecto que le encantara. Además, destacó la libertad que Icardi le brinda para equilibrar sus obligaciones laborales con su vida amorosa, mencionando que la acompaña y ayuda, haciendo imposible no deslumbrarse con su actitud.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Salieron las fotos de Griselda Siciliani como Moria Casán para la serie de Netflix: iguales

Salieron las fotos de Griselda Siciliani como Moria Casán para la serie de Netflix: iguales

Moria Casán vs. Georgina Barbarossa: así fue el segundo round por el rating matutino

Moria Casán vs. Georgina Barbarossa: así fue el segundo round por el rating matutino

Explosivo reencuentro: Moria Casán y Graciela Alfano sellaron su regreso con un beso en la boca

Explosivo reencuentro: Moria Casán y Graciela Alfano sellaron su regreso con un beso en la boca

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
3

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
4

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
6

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Más Noticias
Escuchá las cinco claves de la semana: vuelve el calor, cambia el horario comercial y se viene un fin de semana largo

Escuchá las cinco claves de la semana: vuelve el calor, cambia el horario comercial y se viene un fin de semana largo

Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Comentarios