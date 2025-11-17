"Esa boquita": la China Suárez reveló cuál fue el primer mensaje de Icardi

Este lunes, la diva Moria Casán entrevistó a la actriz María Eugenia “La China” Suárez en su programa matutino La mañana con Moria. Acompañada por su pareja, el deportista Mauro Icardi, la artista argentina detalló cómo comenzó su relación sentimental con el jugador de fútbol. Durante la conversación, ella reveló el primer mensaje de WhatsApp que él le mandó y narró el posterior encuentro en la capital francesa.
La actriz explicó que voló desde Madrid hasta Francia para reunirse con Icardi, después de mantener un extenso contacto digital. Moria comentó que Suárez estaba muy enamorada, señalando que la vio darle un beso y que no lograba contener las ganas de besarlo. La China mencionó que el jugador le envió ese primer contacto en un momento difícil de su vida, y que la frase específica que usó fue "esa boquita", debido a su particular gusto por esa parte de su rostro.
La China reveló quién fue el primero en mandar mensaje con Icardi
Luego de varios días de intercambios, La China viajó desde España a Francia para reunirse con Mauro Icardi en la habitación de un hotel. La artista admitió que el nivel de nerviosismo que experimentaba era inexplicable, a pesar de que ella no es una mujer reservada. Además, detalló que su vestimenta fue casual y simple, decidiendo presentarse sin maquillaje, con un pantalón ancho y una remera blanca.
Al verlo en persona por primera vez, Suárez quedó sorprendida por la altura del futbolista. Subrayó que la figura de Icardi resulta muy llamativa y que, inmediatamente, sintió debilidad en sus extremidades inferiores. El jugador arribó y le robó un beso, generando de inmediato una conexión extremadamente fuerte entre ambos.
La China Suárez: Turquia, su familia y su carrera
En otra aparición televisiva, La China Suárez acudió al ciclo Otro día perdido, dirigido por Mario Pergolini. En ese espacio, la artista discutió pormenores del momento cuando tomó la decisión de trasladarse a Turquía junto al deportista del Galatasaray. Ella argumentó que este cambio de vida se produjo de manera muy veloz. Consideró que, si la mudanza sucedía cuando tenía veinte años, eso resultaría inviable, dado que su vocación de actriz la hace realmente dichosa.
La intérprete indicó que el año anterior completó la filmación de numerosos proyectos, con cinco estrenos seguidos durante este periodo. Por ello, pensó en estar más calmada durante un año mientras esperaba un proyecto que le encantara. Además, destacó la libertad que Icardi le brinda para equilibrar sus obligaciones laborales con su vida amorosa, mencionando que la acompaña y ayuda, haciendo imposible no deslumbrarse con su actitud.