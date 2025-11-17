"Esa boquita": la China Suárez reveló cuál fue el primer mensaje de Icardi

La actriz explicó que voló desde Madrid hasta Francia para reunirse con Icardi, después de mantener un extenso contacto digital. Moria comentó que Suárez estaba muy enamorada, señalando que la vio darle un beso y que no lograba contener las ganas de besarlo. La China mencionó que el jugador le envió ese primer contacto en un momento difícil de su vida, y que la frase específica que usó fue "esa boquita", debido a su particular gusto por esa parte de su rostro.