Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino

¿Qué lugar ocupan los jóvenes en el mapa político actual? ¿Cómo se autodefinen? ¿Qué esperan del Gobierno de Javier Milei? ¿Qué problemas sienten como propios? Un nuevo estudio del Observatorio de Opinión Pública y Problemáticas Sociales de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), presentado en el ciclo Domingo de Datos en conjunto con Zuban, aporta números para entender un escenario distinto al de años anteriores. La juventud hoy oscila entre la apatía, la desconfianza institucional y la búsqueda de representación.
La investigación —titulada “Juventud, divino tesoro”— relevó las percepciones de personas de 16 a 30 años en todo el país. El estudio trabajó con 500 casos seleccionados ponderados por género, edad y zona, a partir de un cuestionario estructurado aplicado mediante un sistema mixto (30% mailing y 70% CAWI -computer assited web interviewing-). El trabajo de campo se realizó del 29 de agosto al 5 de septiembre de 2025, con un margen de error de ±4,38% y un nivel de confianza del 95%.
Uno de los hallazgos más llamativos del informe es el desplome de la confianza en las instituciones, un fenómeno que atraviesa a jóvenes de todos los perfiles políticos. Sindicatos y partidos figuran entre los espacios con peor imagen, pero la caída también alcanza a colectivos que históricamente tuvieron gran adhesión en este segmento, como el movimiento feminista o las organizaciones LGBT+. Según el estudio, esta desconfianza no implica una adhesión automática a posturas conservadoras: expone, más bien, un desencanto profundo con cualquier actor percibido como lejano, indiferente o incapaz de responder a las urgencias del presente.
Cómo se definen políticamente
Frente a la clásica pregunta “¿dónde te ubicarías?”, los jóvenes se reparten sobre todo entre el centro izquierda (21,4%), el centro (18,6%) y el centro derecha (17,2%). Las posiciones más clásicas también aparecen: izquierda (15,1%) y derecha (14,8%). Los extremos reúnen números bajos: extrema izquierda (1,6%) y extrema derecha (1,3%). Un dato que marca tendencia: el 10,2% no sabe dónde ubicarse.
Cuando la pregunta cambia a “¿cómo te definirías políticamente?”, aparece un abanico amplio. Entre los jóvenes predominan las categorías progresista (27,5%), liberal (21,9%), feminista (17,8%) y socialista (14,9%). Luego siguen ecologista (9,9%), comunista (3%), anarquista (0,5%) y libertario (6,4%). Un número similar al anterior vuelve a repetirse: el 15,7% no sabe cómo definirse.
Sobre el rumbo del país desde diciembre, los jóvenes quedan partidos en dos: 45,1% cree que va en la dirección incorrecta, el 41,8% piensa que está yendo en la dirección correcta y el 13,1% no sabe.
La percepción sobre la economía personal también divide: el 38,3% siente que empeoró, el 22,9% dice que sigue igual de mal, el 19,9% afirma que está igual de bien, el 14,3% asegura que mejoró, mientras que el 4,6% no sabe.
Cuando se consulta si la gestión de Milei cumplió lo esperado, la respuesta es clara: el 42,5% dice que hizo menos de lo que esperaba, el 29,2% cree que hizo lo que esperaba, el 22,7% considera que hizo más y el 5,6% no sabe.
Los problemas que más afectan a la juventud
El informe también muestra cuáles son las principales preocupaciones de la generación más joven. El 26,8% elige la situación económica como el problema más urgente. Luego aparecen trabajo (25,4%), educación (19,5%), corrupción (10%) y otros motivos (17,7%). De nuevo, un pequeño grupo responde no sabe (0,6%).
Ante la pregunta sobre cuál es el partido con el que los encuestados se identifican, la respuesta más repetida es, otra vez, contundente: “nadie” (34,6%). Después vienen: LLA: 32,1%; Fuerza Patria (ex Frente de Todos): 16,6%; PRO: 8,7%; otros: 5,5% y no sabe: 2,5%.
Los datos dibujan a una generación crítica, poco cómoda en etiquetas rígidas y con demandas urgentes: estabilidad económica, acceso al trabajo y educación de calidad. Aunque no se identifique de lleno con ningún espacio, la juventud sigue atenta a las decisiones políticas que definen su futuro inmediato.