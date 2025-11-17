Cuando la sangre también juega: dos historias de hermanas que impulsaron a Natación hacia la gloria

La consagración de Natación y Gimnasia en el torneo Anual significó mucho más que un trofeo en la vitrina. Fue la confirmación de un proyecto sólido, de un equipo que supo sostener una identidad a lo largo del año y de un grupo humano que, cuando las finales se volvieron una montaña empinada, respondió con carácter. Pero también fue el escenario en el que dos historias familiares quedaron grabadas para siempre: las de las hermanas Constanza y Ana Suárez, y las de María Agustina y María de Lourdes Bringas. Cuatro jugadoras que encontraron, en el vínculo más profundo, un combustible emocional para llegar a lo más alto.