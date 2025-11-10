Los Naranjitas cayeron ante Rosario, pero siguen firmes en el Argentino Juvenil M17

Los Naranjitas habían comenzado el torneo con un importante triunfo sobre Cuyo, en la primera jornada, pero esta vez se toparon con un rival que aprovechó mejor sus oportunidades y se mostró más efectivo en los momentos clave del partido. A pesar de la derrota, el equipo tucumano continúa mostrando un buen nivel de juego y mantiene sus aspiraciones de avanzar en el certamen.