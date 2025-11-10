Los Naranjitas cayeron ante Rosario, pero siguen firmes en el Argentino Juvenil M17

El seleccionado tucumano M17 no pudo mantener su racha en la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil 2025, disputada este fin de semana, al caer por 39 a 21 frente a Rosario en un encuentro correspondiente a la Zona Campeonato.
Los Naranjitas habían comenzado el torneo con un importante triunfo sobre Cuyo, en la primera jornada, pero esta vez se toparon con un rival que aprovechó mejor sus oportunidades y se mostró más efectivo en los momentos clave del partido. A pesar de la derrota, el equipo tucumano continúa mostrando un buen nivel de juego y mantiene sus aspiraciones de avanzar en el certamen.
El torneo, que reúne a las principales uniones del país, tendrá continuidad del 16 al 23 de noviembre, cuando se dispute la etapa Concentrada en San Juan, donde Tucumán buscará la clasificación a semis frente a Salta.