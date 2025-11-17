Científicos argentinos aportan evidencia sobre cómo la vida en grupo protege contra el cáncer

En una publicación del Conicet, el investigador Blaustein manifestó: “si a un médico o biólogo molecular le interesa pensar cómo hacer para lidiar con el cáncer en humanos, sería lógico que se interese por las claves por las cuales ciertos animales no se enferman prácticamente de cáncer y otros se enferman mucho. Encontrar los genes o procesos biológicos asociados a que ciertas especies no padezcan cáncer es una información muy valiosa. Una de las moralejas de todo esto es que hay que prestar atención a las especies cooperativas que aparecen en el estudio, que no solamente son muy sociales, sino que además pueden albergar dentro de sí los fundamentos moleculares de la resistencia contra el cáncer”. La publicación completa de Science Advances está disponible en este link .science.org/doi/10.1126/sciadv.adw0685