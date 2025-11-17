El misterio detrás de "Amo a Laura (pero esperaré hasta el matrimonio)": qué ocurrió con los Happiness

Y entre los cuatro, hubo una figura que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en una de las caras más reconocibles de la televisión española. Lara Álvarez, “la chica de azul”, participó en la campaña cuando aún era desconocida. Hoy, periodista con una carrera fulgurante y casi dos millones de seguidores en Instagram, fue presentadora o colaboradora en ciclos como Supervivientes, GH VIP, Hoy por ti, Paisajes al plato y la sección de Deportes en Cuatro. Su paso por los Happiness quedó reducido a una curiosa anécdota dentro de una trayectoria ascendente.