El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano

La película es una nueva versión del largometraje japonés Hachiko Monogatari (1987), dirigido por Seijirō Kōyama. En esta adaptación, escrita por Stephen P. Lindsey y dirigida por Lasse Hallström, acompañan a Gere las actrices Joan Allen y Sarah Roemer. Siempre a tu lado, Hachiko se estrenó el 8 de agosto de 2009 en Japón y tuvo su primera proyección en Estados Unidos durante el Festival Internacional de Seattle el 13 de junio del mismo año, antes de su lanzamiento comercial en salas el 18 de diciembre.