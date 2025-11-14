Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano

Con una historia tan simple como poderosa, esta película disponible en Netflix continúa emocionando a nuevas generaciones y recordando el valor eterno de la fidelidad.

El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano
Hace 42 Min

Netflix vuelve a cautivar a sus suscriptores con una de esas historias que tocan el alma y dejan una huella imborrable. Para quienes disfrutan de películas que emocionan hasta las lágrimas, la plataforma ofrece un clásico moderno basado en una historia real ocurrida en Japón: Siempre a tu lado, Hachiko. El film retrata el vínculo inquebrantable entre un perro y su dueño, una historia de amor, lealtad y pérdida que ha conmovido al mundo entero.

La trama sigue a Parker Wilson, un profesor de música interpretado por Richard Gere, que encuentra a un cachorro perdido en una estación de tren. Aunque al principio decide cuidarlo solo por una noche, el pequeño Hachiko rápidamente conquista su corazón y se convierte en un miembro más de la familia. Desde entonces, ambos construyen una rutina diaria: cada mañana Parker se dirige a la estación acompañado por su fiel compañero, y cada tarde encuentra a Hachiko esperándolo en el mismo lugar.

El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano

Sin embargo, un día esa rutina se quiebra. Parker no regresa, y el perro, sin comprender lo sucedido, continúa aguardando su vuelta. Bajo la lluvia, la nieve y el sol, Hachiko mantiene su vigilia durante años, transformándose en un símbolo universal de lealtad que conmueve a toda la comunidad y traspasa fronteras.

La película es una nueva versión del largometraje japonés Hachiko Monogatari (1987), dirigido por Seijirō Kōyama. En esta adaptación, escrita por Stephen P. Lindsey y dirigida por Lasse Hallström, acompañan a Gere las actrices Joan Allen y Sarah Roemer. Siempre a tu lado, Hachiko se estrenó el 8 de agosto de 2009 en Japón y tuvo su primera proyección en Estados Unidos durante el Festival Internacional de Seattle el 13 de junio del mismo año, antes de su lanzamiento comercial en salas el 18 de diciembre.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Lo más popular
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
1

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
2

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

La reaparición de las viejas mañas
3

La reaparición de las viejas mañas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
4

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
5

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
6

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Más Noticias
El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Comentarios