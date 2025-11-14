El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano

Netflix vuelve a cautivar a sus suscriptores con una de esas historias que tocan el alma y dejan una huella imborrable. Para quienes disfrutan de películas que emocionan hasta las lágrimas, la plataforma ofrece un clásico moderno basado en una historia real ocurrida en Japón: Siempre a tu lado, Hachiko. El film retrata el vínculo inquebrantable entre un perro y su dueño, una historia de amor, lealtad y pérdida que ha conmovido al mundo entero.
La trama sigue a Parker Wilson, un profesor de música interpretado por Richard Gere, que encuentra a un cachorro perdido en una estación de tren. Aunque al principio decide cuidarlo solo por una noche, el pequeño Hachiko rápidamente conquista su corazón y se convierte en un miembro más de la familia. Desde entonces, ambos construyen una rutina diaria: cada mañana Parker se dirige a la estación acompañado por su fiel compañero, y cada tarde encuentra a Hachiko esperándolo en el mismo lugar.
Sin embargo, un día esa rutina se quiebra. Parker no regresa, y el perro, sin comprender lo sucedido, continúa aguardando su vuelta. Bajo la lluvia, la nieve y el sol, Hachiko mantiene su vigilia durante años, transformándose en un símbolo universal de lealtad que conmueve a toda la comunidad y traspasa fronteras.
La película es una nueva versión del largometraje japonés Hachiko Monogatari (1987), dirigido por Seijirō Kōyama. En esta adaptación, escrita por Stephen P. Lindsey y dirigida por Lasse Hallström, acompañan a Gere las actrices Joan Allen y Sarah Roemer. Siempre a tu lado, Hachiko se estrenó el 8 de agosto de 2009 en Japón y tuvo su primera proyección en Estados Unidos durante el Festival Internacional de Seattle el 13 de junio del mismo año, antes de su lanzamiento comercial en salas el 18 de diciembre.