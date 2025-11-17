El secreto de la longevidad develado: científicos buscan copiar las estrategias genéticas de elefantes y ballenas

La ballena de Groenlandia es la especie más longeva de los mamíferos. Sobreviven hasta 200 años en aguas gélidas y mantienen la estabilidad del genoma a pesar de tener miles de millones de células y una esperanza de vida que abarca siglos. Por suparte, el tiburón de Groenlandia, recientemente estudiado, también destaca entre estos casos atípicos, con una esperanza de vida que a menudo se estima entre 300 y la asombrosa cifra de 500 años, lo que lo convierte en el vertebrado más longevo conocido por la ciencia. Su metabolismo estable, su lento crecimiento y su resistencia a las agresiones ambientales proporcionan un modelo convincente para descifrar las raíces biológicas de la longevidad.