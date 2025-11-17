Escuchá las cinco claves de la semana: vuelve el calor, cambia el horario comercial y se viene un fin de semana largo

Las aplicaciones de transporte se debaten en el Concejo Deliberante

La crisis del transporte aceleró la búsqueda de definiciones en el Concejo Deliberante. Este marte, los ediles de la Capital se reunirán para avanzar en la regulación de las apps de viajes como Uber, Didi y Cabify, cuya ordenanza se sancionaría antes del 22 de diciembre. En la misma sesión, analizarán el pedido de las empresas para aumentar el boleto de colectivo a $1.500.