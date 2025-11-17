Secciones
Escuchá las cinco claves de la semana: vuelve el calor, cambia el horario comercial y se viene un fin de semana largo

Mirá y escuchá cuáles son las claves de la semana en este resumen.

El comercio tendrá un cambio de horario para la atención a partir de esta semana en San Miguel de Tucumán. El comercio tendrá un cambio de horario para la atención a partir de esta semana en San Miguel de Tucumán. Foto: Federación Económica de Tucumán
Hace 2 Hs

El alivio de las tormentas será temporal y vuelve el calor esta semana. También se define el futuro de las apps de transporte en la ciudad y cambia el horario comercial. Toda la agenda deportiva.

El calor vuelve con fuerza a la provincia

El alivio que trajeron las tormentas que azotaron Tucumán durante la noche del domingo ya es cosa del pasado. El pronóstico anticipa un rápido ascenso de la temperatura. Si disfrutaste de las lluvias, preparate, porque el calor extremo se instalará en la provincia, con máximas que podrían rozar los 35 °C hacia el jueves. Se espera una semana a pleno sol.

Comerciantes modifican el horario por el clima

Para proteger a los trabajadores y a los clientes de las altas temperaturas, la Cámara de Comercio de la Capital decidió modificar el horario de atención en el microcentro de San Miguel de Tucumán. Esta será una medida temporal. El turno vespertino se atrasa temporalmente: los locales atenderán de 17.30 a 21.30 horas. El horario matutino se mantiene de 9 a 13 horas.

Las aplicaciones de transporte se debaten en el Concejo Deliberante

La crisis del transporte aceleró la búsqueda de definiciones en el Concejo Deliberante. Este marte, los ediles de la Capital se reunirán para avanzar en la regulación de las apps de viajes como Uber, Didi y Cabify, cuya ordenanza se sancionaría antes del 22 de diciembre. En la misma sesión, analizarán el pedido de las empresas para aumentar el boleto de colectivo a $1.500.

Agenda deportiva: elecciones y un técnico en duda

El fútbol tucumano tiene novedades. En San Martín, el escenario electoral se define: Samuel Semrik oficializaría su candidatura a presidente en las próximas horas, llevando a José Hugo Saab como vicepresidente. En Atlético Tucumán, la dirigencia Decana debe apurar las definiciones: deben confirmar si Hugo Colace sigue como DT y qué jugadores continuarán en el plantel.

Llega el último fin de semana largo del año

Si tenés ganas de viajar, esta es tu última chance en 2025. Se confirmó el último fin de semana extralargo (XXL) del año, con cuatro días de descanso. El viernes fue declarado día no laborable con fines turísticos, sumándose al feriado del lunes 24 de noviembre. Este feriado se debe al Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha se corrió para impulsar el turismo nacional.

El texto y el audio de esta nota fueron elaborados con Inteligencia Artificial para vos en base a las notas publicadas por LA GACETA

Temas TucumánCámara de Comerciantes de San Miguel de TucumánUberSan MartínClub Atlético TucumánClaves de la semana
