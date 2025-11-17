Secciones
El hermano del gobernador de Chaco chocó y mató a un peatón en un accidente de tránsito

La policía constató que una camioneta Ford Ranger blanca, conducida por Horacio Zdero, de 57 años, había impactado contra un peatón.

El gobernador de Chaco Leandro Zdero y su hermano Horacio Zdero. El gobernador de Chaco Leandro Zdero y su hermano Horacio Zdero.
Hace 2 Hs

Horacio Zdero, hermano del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, atropelló y causó la muerte de un peatón en la madrugada del sábado en Quitilipi, lo que generó conmoción política y social en esa provincia. La víctima, aún no identificada oficialmente, falleció en el lugar del incidente.

Según el informe policial, el accidente ocurrió alrededor de las 5 en el acceso Juan D. Perón. La policía constató que una camioneta Ford Ranger blanca, conducida por Horacio Zdero, de 57 años, había impactado contra un peatón.

Los testigos indicaron que la víctima podría haber estado saliendo de un local bailable cercano y que el vehículo provenía de la zona donde se encuentra el establecimiento.

El gobernador Leandro Zdero emitió un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su "profundo dolor" y acompañamiento a la familia afectada. Afirmó que el hecho "debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna", como correspondería a cualquier ciudadano.

Tras la confirmación del fallecimiento por parte del personal de salud, se determinó que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneano grave. La División Criminalística de Sáenz Peña realizó pericias en el lugar, y el cuerpo fue trasladado a la morgue para la autopsia.

La prueba de alcoholemia realizada a Horacio Zdero por la División Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña arrojó un resultado de 0,00 g/l. La Fiscalía N° 3, a cargo de Marcelo Soto, imputó a Horacio Zdero por "Supuesto Accidente de Tránsito Fatal" y dispuso las medidas a seguir en la investigación.

