Secciones
SociedadActualidad

"764": el enigmático número detrás de las amenazas de una red satánica a universidades argentinas

Las advertencias activaron los protocolos antiterroristas en el país y derivaron en una investigación conjunta con el FBI e Interpol.

764: el enigmático número detrás de las amenazas de una red satánica a universidades argentinas
Hace 30 Min

Las últimas semanas dejaron en alerta a dos importantes instituciones académicas argentinas: la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Universidad Católica Argentina (UCA). Ambas recibieron inquietantes correos electrónicos en los que usuarios anónimos anunciaban la inminencia de ataques armados. Un elemento se repetía en todos los mensajes: el número 764, asociado a un grupo satánico de extrema derecha cuya presencia digital genera preocupación en distintos países.

En uno de los mails enviados a la UNTREF, el remitente -identificado como “asmodeus764”- no dejó lugar a dudas sobre su intención: “Transmitiré en Discord la masacre a la organización 764. Iré con mi escopeta en mano y en mi mochila iré con explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”, advertía. El mensaje replicaba la modalidad de otro correo que la UCA había recibido el 7 de noviembre, también firmado por alguien que se presentó como “militante de la red 764” y que forzó la evacuación de sus sedes en Mendoza, Rosario y Puerto Madero. “Mañana conocerán a su Dios”, decía aquella amenaza, reproducida por Infobae.

Ante la gravedad de la situación, se activó de inmediato un operativo encabezado por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (PFA), con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), las divisiones antiterroristas de la Policía Bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, y el apoyo del FBI e Interpol.

Un grupo nacido en la oscuridad digital

Pero ¿qué es exactamente “764”? De acuerdo con las investigaciones, se trata de una organización satánica de extrema derecha cuyo origen se remonta al estadounidense Bradley Cadenhead, quien actualmente cumple 80 años de prisión tras declararse culpable en 2023 por múltiples cargos vinculados a pornografía infantil. La comunidad fue lanzada en Discord y habría tomado su nombre del código postal de Stephenville, Texas, lugar de residencia de Cadenhead en ese periodo.

Las autoridades internacionales describen a sus integrantes como “depredadores cibernéticos”: se infiltran en plataformas frecuentadas por adolescentes vulnerables, construyen vínculos de confianza y luego los coaccionan para que adopten conductas violentas o autodestructivas. Según reportes del FBI y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, los miembros de “764” manipulan a sus víctimas para que realicen actos sexuales, se autolesionen o incluso intenten suicidarse, mientras el resto de la red observa en tiempo real, tal como consignó ABC News.

La organización ha sido definida como una “secta neonazi satánica” que glorifica atentados como la Masacre de Columbine y que busca introducir a los jóvenes en ideologías extremas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que su estrategia es clara:

“Buscan insensibilizar a los jóvenes ante la violencia y socavar las normas sociales al respecto. Normalizan la posesión, producción y difusión de material de abuso sexual infantil explícito y material violento para corromper y preparar a sus víctimas para futuros actos de violencia, ganar notoriedad entre otros miembros de la red y sembrar el terror con el fin de acelerar el caos bajo la ideología de 764, buscando la desestabilización social”.

¿Hay presencia local?

En Argentina, los investigadores no han encontrado evidencia de que la organización opere activamente en el país. Sin embargo, fuentes del caso señalaron a Infobae que los autores de los correos podrían estar intentando “sumar puntos para poder integrarla”, replicando las prácticas intimidatorias que caracterizan a la red.

Mientras la investigación sigue su curso con participación internacional, las universidades reforzaron sus protocolos de seguridad y las autoridades mantienen la vigilancia activa.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El nombre griego que todos empiezan a elegir y que estará de moda en 2026

El nombre griego que todos empiezan a elegir y que estará de moda en 2026

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

Cuál es la ciudad de Argentina nombrada como la más atractiva del mundo

Cuál es la ciudad de Argentina nombrada como "la más atractiva del mundo"

Decathlon llegó a Argentina: estos son precios, las marcas y los próximos locales en el país

Decathlon llegó a Argentina: estos son precios, las marcas y los próximos locales en el país

Dónde ver la serie sobre Yiya Murano y qué revela sobre uno de los casos más impactantes de Argentina

Dónde ver la serie sobre Yiya Murano y qué revela sobre uno de los casos más impactantes de Argentina

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
3

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
4

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
6

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Más Noticias
Escuchá las cinco claves de la semana: vuelve el calor, cambia el horario comercial y se viene un fin de semana largo

Escuchá las cinco claves de la semana: vuelve el calor, cambia el horario comercial y se viene un fin de semana largo

Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Comentarios