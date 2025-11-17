"764": el enigmático número detrás de las amenazas de una red satánica a universidades argentinas

En uno de los mails enviados a la UNTREF, el remitente -identificado como “asmodeus764”- no dejó lugar a dudas sobre su intención: “Transmitiré en Discord la masacre a la organización 764. Iré con mi escopeta en mano y en mi mochila iré con explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”, advertía. El mensaje replicaba la modalidad de otro correo que la UCA había recibido el 7 de noviembre, también firmado por alguien que se presentó como “militante de la red 764” y que forzó la evacuación de sus sedes en Mendoza, Rosario y Puerto Madero. “Mañana conocerán a su Dios”, decía aquella amenaza, reproducida por Infobae.