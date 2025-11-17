El hallazgo del "fantasma blanco": un fotógrafo español capturó por primera vez un insólito lince blanco

Los planes de conservación del "Lynx pardinus" tomaron un giro no solo celebrable sino también sorprendente. Los esfuerzos por la conservación de la fauna ibérica se consagraron con la aparición del primer lince ibérico leucístico de la Península, el "fantasma blanco del bosque mediterráneo", que fue hallado en una insólita captura en la galería de un fotógrafo español.
La situación crítica del 2011 parece haberse revertido por completo, cuando el fotógrafo Ángel Hidalgo, una aficionado de la naturaleza encontró entre las capturas de su cámara de fototrampeo, una silueta espectral. El primer lince con una anomalía genética se había vuelto el resultado de un proyecto exitoso y el hallazgo sin precedentes de la ciencia.
Una especie rarísima
El fotógrafo español había conseguido grabar, a través de una cámara colocada en las profundidades de las sierras de Jaén, un lince ibérico con leucismo, una condición genética que provoca la falta de pigmentación parcial o total en su piel, que se diferencia del albinismo porque no ocurre en los ojos. Según el medio 'Ahora Jaén', este inédito hallazgo se produjo el pasado 22 de octubre en la provincia jiennense.
Como un espectro de otra dimensión, este "Lynx pardinus" era diferente a los del proyecto. Había sido grabado en libertad, algo que revelaba la ausencia de un collar de rastreo. El lugar de encuentro se mantiene en secreto. A pesar de los esfuerzos de conservación de las autoridades hispanolusas, el lince ibérico aún se mantiene bajo la categoría de "vulnerable" bajo los parámetros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
La importancia del lince ibérico
El Ministerio de Transición Ecológica español estima que la población del animal superó los 2.000 ejemplares en 2023, repartida entre los dos países de la Península Ibérica. Los animales se extendieron por zonas geográficas como Sierra Morena, los Montes de Toledo, la cuenca del Guadiana hispanolusa o Doñana, además de otros lugares donde está siendo reintroducido y que hasta hace años eran impensables, como la Sierra Palentina.
Este felino, endémico únicamente de esta región, es, como indicaron desde Euronews, esencial para los ecosistemas del paisaje mediterráneo y su cadena trófica al ejercer de depredador de los conejos, su principal fuente de alimentación. De desaparecer, se superpoblará el nivel inmediatamente anterior de la cadena y desequilibrará su conjunto, ante la falta de competencia entre ambas especies.