Como un espectro de otra dimensión, este "Lynx pardinus" era diferente a los del proyecto. Había sido grabado en libertad, algo que revelaba la ausencia de un collar de rastreo. El lugar de encuentro se mantiene en secreto. A pesar de los esfuerzos de conservación de las autoridades hispanolusas, el lince ibérico aún se mantiene bajo la categoría de "vulnerable" bajo los parámetros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.