Por qué están tirando cápsulas con mosquitos desde drones en los bosques de Hawái

Durante todo el mes de junio, drones lanzaron decenas de cápsulas biodegradables sobre los bosques de Hawái, transportando unos 1000 mosquitos en cada una de estas píldoras. Pero no se trataba de insectos voladores cualquiera, sino de mosquitos machos no picadores, criados y manipulados en laboratorio, que produce huevos que no eclosionan cuando los machos se aparean con hembras silvestres, para controlar otra población invasora de mosquitos del archipiélago, que está causando estragos en la fauna de la zona.