“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”

A partir del miércoles, también comenzará a aumentar la humedad, lo que hará más pesada la sensación térmica. El viernes ingresará otro frente frío acompañado de viento fuerte -“un poco más intenso que el de anoche”-, chaparrones y posibilidad de tormentas. Sin embargo, aclaró que el descenso será pasajero. “Habrá mínimas de 15°C, pero no esperen el frío de semanas atrás. Estamos en una época de muchísima radiación y la temperatura sube rápido”, explicó.