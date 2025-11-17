“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”

La mañana de este lunes sorprendió a los tucumanos con una imagen tan inusual como espectacular: los cerros del oeste amanecieron cubiertos de un manto blanco. La foto recorrió las redes sociales y generó una duda común: ¿se trató de nieve o granizo? Para despejar el interrogante, el observador meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional, Cristofer Brito, explicó el fenómeno y adelantó qué se espera para los próximos días.
“Lo que estamos viendo no es nieve, es granizo”, aclaró. Según detalló, el domingo ingresó un frente frío que provocó un “cambio rotundo” en las condiciones. Ese aire frío interactuó rápidamente con la masa cálida que dominaba la región y generó tormentas en zonas de montaña. “Al haber tanto frío en altura, las precipitaciones se transformaron en granizo. Comenzó a caer por encima de los 3.000 metros y dejó esta imagen en las cumbres calchaquíes”, precisó.
El fenómeno incluso obligó a cerrar durante la madrugada el camino al Infiernillo por la acumulación de hielo. Las temperaturas en las alturas se mantuvieron por debajo de los 5°C, lo que prolongó la presencia del granizo en superficie.
Viento fuerte, pero dentro de lo previsto
Cada vez que el frente avanzaba, las ráfagas se hicieron sentir también en el llano. En la capital se registraron vientos de hasta 60 km/h. “Teníamos alerta, estaba pronosticado. Es un viento fuerte, pero no de los que provocan daños importantes”, indicó Brito. Explicó además que la intensidad de esas ráfagas se da cuando hay “gran diferencia de presión entre masas de aire”, lo que acelera su desplazamiento.
De la campera al calor: la semana que se viene
Pero la postal fría no durará demasiado. Brito anticipó que el calor volverá rápidamente a Tucumán. “Hoy tendremos máximas de 29 o 30°C. Mañana 32 o 33°C. Y el miércoles y jueves serán los días más calurosos, con máximas de hasta 34 o 35°C”, adelantó.
A partir del miércoles, también comenzará a aumentar la humedad, lo que hará más pesada la sensación térmica. El viernes ingresará otro frente frío acompañado de viento fuerte -“un poco más intenso que el de anoche”-, chaparrones y posibilidad de tormentas. Sin embargo, aclaró que el descenso será pasajero. “Habrá mínimas de 15°C, pero no esperen el frío de semanas atrás. Estamos en una época de muchísima radiación y la temperatura sube rápido”, explicó.
¿Llueve mucho o poco este noviembre?
A pesar de la percepción generalizada, noviembre viene con lluvias por debajo de lo normal. “Tiene que llover entre 100 y 120 milímetros. Apenas llevamos entre 30 y 40. Ni siquiera llegamos a la mitad del promedio”, indicó. Si bien la segunda quincena podría aportar algo más, Brito consideró “difícil” que se complete lo esperado para el mes.
Un verano condicionado por La Niña
El meteorólogo adelantó además qué podría ocurrir durante el verano: “La Niña ya está interactuando con la atmósfera. Es débil, pero suficiente para provocar calor intenso y períodos de sequía”. En Tucumán, aclaró, el fenómeno puede traducirse en “alternancia de semanas lluviosas y semanas secas”, más que en un déficit generalizado.
“Estos días frescos los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”, advirtió entre risas, dando por iniciado el anticipo de un verano que promete ser exigente.