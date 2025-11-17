“En San Miguel de Tucumán hay 20.000 estudiantes que pueden perder la gratuidad si no actualizan la SUBE”

“Esto es una decisión de Nación a través del sistema SUBE. Todos los alumnos que tienen gratuidad, tanto del boleto educativo municipal como del provincial, deben actualizar sus tarjetas. Es un trámite que dura diez segundos”, explicó Nieva a LA GACETA. El procedimiento consiste simplemente en avisar al chofer al momento de subir al colectivo, para que presione una tecla en la consola y luego el estudiante apoye su tarjeta en la validadora.