¿Cuáles son los criterios para ser cabeza de serie en un Mundial de Rugby y por qué Los Pumas ya lo aseguraron para Australia 2027?

La victoria ante Escocia, conseguida con una remontada épica en Murrayfield, y las señales de crecimiento mostradas en la ventana de noviembre consolidaron al equipo en el Top 6 del Ranking Mundial de World Rugby, que es el criterio clave que determina a los líderes de cada grupo en el sorteo mundialista. Y en un sistema que intenta evitar que las potencias choquen prematuramente en fase de grupos, estar en el "bombo 1" implica evitar rivales como Francia, Irlanda, Nueva Zelanda o Sudáfrica desde el inicio del torneo.