El emotivo mensaje de Nicolás Sánchez tras la hazaña de Los Pumas ante Escocia

La histórica victoria de Los Pumas en Murrayfield sorprendió al mundo del rugby y generó reacciones de referentes del seleccionado. Entre ellos, Nicolás Sánchez, el tucumano máximo goleador en la historia del equipo nacional y una voz autorizada para hablar del ADN Puma, celebró públicamente el 33-24 frente a Escocia y puso el foco en un detalle clave: el impacto del banco de suplentes.
A través de su cuenta de X, “Cachorro” compartió su entusiasmo por la forma en que el equipo de Felipe Contepomi revirtió un 0-21 para quedarse con un triunfo memorable en Edimburgo. “Una locura esta victoria de @lospumas, de 0-21 a ganarlo en Murrayfield”, expresó el ex apertura, acompañando el mensaje con la emoción de quien vivió noches similares con la camiseta albiceleste.
Pero Sánchez no se quedó solo con el resultado. También destacó la influencia de los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo, un punto que ya se había convertido en tema central tras el partido. “Lo bien que entró ese banco”, escribió, resaltando el aporte decisivo de los relevos.
Y no fue casual. A los 46 minutos del complemento se produjo una renovación casi total del pack. Ingresaron los tucumanos Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti, junto con Agustín Moyano, Pablo Matera y Santiago Carreras. Ese movimiento le dio otra energía al equipo, que pasó de resistir a dominar. Más tarde también se sumó Justo Piccardo, pieza clave en el cierre.
El impulso fue inmediato: el seleccionado apoyó cinco tries en apenas 22 minutos (Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Matera y Piccardo) y transformó un partido que parecía sentenciado en una de las victorias más resonantes de los últimos años.
El mensaje de Sánchez, que dejó su huella en 104 tests, resume el sentimiento de buena parte del ambiente: orgullo por la actitud, reconocimiento al recambio y celebración por un triunfo que quedará marcado en la memoria.