El emotivo mensaje de Nicolás Sánchez tras la hazaña de Los Pumas ante Escocia

La histórica victoria de Los Pumas en Murrayfield sorprendió al mundo del rugby y generó reacciones de referentes del seleccionado. Entre ellos, Nicolás Sánchez, el tucumano máximo goleador en la historia del equipo nacional y una voz autorizada para hablar del ADN Puma, celebró públicamente el 33-24 frente a Escocia y puso el foco en un detalle clave: el impacto del banco de suplentes.