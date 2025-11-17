Cristiano Ronaldo sorprendió al revelar cuál fue su compra más millonaria: una locura

Durante la entrevista, Ronaldo también se refirió a su famosa colección de autos, uno de los aspectos más comentados de su fortuna. Sin embargo, aseguró que ya no se guía solo por el gusto personal, sino que muchos de sus vehículos forman parte de inversiones a largo plazo. “Es como comprar un cuadro. No voy a conducir ese coche, pero es una inversión. No sé cuántos tengo, no los cuento”, admitió entre risas, revelando que pocos días antes de la entrevista había adquirido tres autos más.