Cristiano Ronaldo sorprendió al revelar cuál fue su compra más millonaria: una locura

Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia tras participar en una extensa entrevista con el reconocido periodista británico Piers Morgan, una instancia poco habitual para el futbolista, que suele mantener distancia con los medios. En la conversación, el astro portugués habló de su vida personal, su carrera y, especialmente, de los lujos que lo rodean como una de las figuras deportivas mejor pagadas del planeta.
Entre las preguntas sobre su patrimonio, Morgan le consultó cuál había sido su compra más costosa. Lejos de mencionar alguno de los autos de alta gama que colecciona, Ronaldo sorprendió al revelar que su adquisición más millonaria fue un avión privado Bombardier Global Express XRS, valuado en 57 millones de dólares.
Cómo es el avión de Cristiano Ronaldo
El jet, uno de los más exclusivos del mercado, está diseñado para ofrecer máxima comodidad y privacidad. Según la empresa fabricante, el modelo cuenta con capacidad para 13 pasajeros y dispone de una cabina equipada con tecnología de última generación, sistema de entretenimiento 4K y una iluminación circadiana que se adapta a los ritmos del cuerpo, ideal para viajes largos. La firma describe la aeronave como “un símbolo de lujo y sofisticación pensado para una experiencia inigualable”.
Durante la entrevista, Ronaldo también se refirió a su famosa colección de autos, uno de los aspectos más comentados de su fortuna. Sin embargo, aseguró que ya no se guía solo por el gusto personal, sino que muchos de sus vehículos forman parte de inversiones a largo plazo. “Es como comprar un cuadro. No voy a conducir ese coche, pero es una inversión. No sé cuántos tengo, no los cuento”, admitió entre risas, revelando que pocos días antes de la entrevista había adquirido tres autos más.