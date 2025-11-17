Secciones
DeportesFútbol

Cristiano Ronaldo sorprendió al revelar cuál fue su compra más millonaria: una locura

Cristiano Ronaldo volvió a generar revuelo al revelar cuál fue su compra más millonaria, una inversión que, según él mismo admitió, supera incluso a su famosa colección de autos. Sin dar demasiados detalles, el futbolista dejó a todos con la intriga sobre el lujoso objeto que eligió.

Cristiano Ronaldo sorprendió al revelar cuál fue su compra más millonaria: una locura Cristiano Ronaldo sorprendió al revelar cuál fue su compra más millonaria: una locura
Hace 1 Hs

Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia tras participar en una extensa entrevista con el reconocido periodista británico Piers Morgan, una instancia poco habitual para el futbolista, que suele mantener distancia con los medios. En la conversación, el astro portugués habló de su vida personal, su carrera y, especialmente, de los lujos que lo rodean como una de las figuras deportivas mejor pagadas del planeta.

Entre las preguntas sobre su patrimonio, Morgan le consultó cuál había sido su compra más costosa. Lejos de mencionar alguno de los autos de alta gama que colecciona, Ronaldo sorprendió al revelar que su adquisición más millonaria fue un avión privado Bombardier Global Express XRS, valuado en 57 millones de dólares.

Cristiano Ronaldo sorprendió al revelar cuál fue su compra más millonaria: una locura

Cómo es el avión de Cristiano Ronaldo

El jet, uno de los más exclusivos del mercado, está diseñado para ofrecer máxima comodidad y privacidad. Según la empresa fabricante, el modelo cuenta con capacidad para 13 pasajeros y dispone de una cabina equipada con tecnología de última generación, sistema de entretenimiento 4K y una iluminación circadiana que se adapta a los ritmos del cuerpo, ideal para viajes largos. La firma describe la aeronave como “un símbolo de lujo y sofisticación pensado para una experiencia inigualable”.

Durante la entrevista, Ronaldo también se refirió a su famosa colección de autos, uno de los aspectos más comentados de su fortuna. Sin embargo, aseguró que ya no se guía solo por el gusto personal, sino que muchos de sus vehículos forman parte de inversiones a largo plazo. “Es como comprar un cuadro. No voy a conducir ese coche, pero es una inversión. No sé cuántos tengo, no los cuento”, admitió entre risas, revelando que pocos días antes de la entrevista había adquirido tres autos más.

Temas Cristiano Ronaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Será mi último Mundial”: Cristiano Ronaldo habló sin vueltas sobre su futuro futbolístico

“Será mi último Mundial”: Cristiano Ronaldo habló sin vueltas sobre su futuro futbolístico

Cristiano Ronaldo perdió el control en Irlanda y sufrió su primera expulsión con la camiseta de Portugal

Cristiano Ronaldo perdió el control en Irlanda y sufrió su primera expulsión con la camiseta de Portugal

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
3

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
4

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
5

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur
6

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Más Noticias
No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Comentarios