"¿Mejor que yo?": Cristiano Ronaldo generó polémica al hablar sobre su comparación con Lionel Messi

La rivalidad entre ambos dominó una era. Durante los años en que Cristiano brilló en el Real Madrid -entre 2009 y 2018- y Messi lideró al Barcelona, ambos monopolizaron los premios, los títulos y las estadísticas de La Liga. El portugués levantó cinco Champions Leagues, mientras que el argentino conquistó cuatro, pero el rosarino acumula ocho Balones de Oro frente a los cinco del luso.