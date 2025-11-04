"¿Mejor que yo?": Cristiano Ronaldo generó polémica al hablar sobre su comparación con Lionel Messi

El eterno debate entre los dos mejores futbolistas de las últimas décadas volvió a escena. Cristiano Ronaldo encendió nuevamente la discusión sobre su comparación con Lionel Messi durante una entrevista que será emitida esta semana y que ya generó enorme expectativa.
En un adelanto de la conversación con el periodista Piers Morgan, el portugués dejó una frase que volvió a dividir opiniones. “¿Es Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde”, aseguró el astro de Al Nassr, en un fragmento que rápidamente se viralizó en redes.
Será la segunda charla entre ambos. En 2022, Ronaldo ya había sido entrevistado por Morgan, ocasión en la que criticó duramente a Erik ten Hag y a algunos excompañeros del Manchester United, lo que derivó en su salida del club inglés.
La rivalidad entre ambos dominó una era. Durante los años en que Cristiano brilló en el Real Madrid -entre 2009 y 2018- y Messi lideró al Barcelona, ambos monopolizaron los premios, los títulos y las estadísticas de La Liga. El portugués levantó cinco Champions Leagues, mientras que el argentino conquistó cuatro, pero el rosarino acumula ocho Balones de Oro frente a los cinco del luso.
Dos leyendas, una comparación eterna
Ambos trasladaron su éxito al plano internacional. Ronaldo lideró a Portugal hacia la Euro 2016 y las Nations League 2019 y 2025, mientras Messi rompió la sequía de Argentina con las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial 2022.