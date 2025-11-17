Un estudio reveló que dejar el celular puede mejorar tu ánimo: ¿cuánto tiempo debe durar esa pausa?

No hace falta abandonar por completo el celular

Pero los efectos no fueron por un cambio radical. Cuando los participantes aceptaron bloquear el acceso a internet en sus teléfonos, se les permitió seguir usando portátiles o iPads en el trabajo o en casa, y también podían seguir usando sus teléfonos para hablar o enviar mensajes. Por lo tanto, los investigadores no estaban seguros de si los participantes cambiarían los teléfonos por otra forma de uso de pantallas.