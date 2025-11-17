Un estudio reveló que dejar el celular puede mejorar tu ánimo: ¿cuánto tiempo debe durar esa pausa?

Aunque los videos que muestra el algoritmo de las redes sociales puedan hacerte reír, aceptar un descanso del celular puede ser incluso más contribuyente a tu bienestar emocional que cierto disfrute de los videos efímeros. Un estudio demostró que incluso un breve descanso del celular es mejor para tu salud.
Puede que nos parezca imposible concebir nuestra vida sin el celula, pero un grupo de investigadores buscó descubrir qué sucedía si las personas realizaban una pausa. Los participantes aceptaron bloquear el acceso a internet en sus smartphones durante solo dos semanas. Y resultó que el 91% se sintió mejor después del descanso.
"Lo que descubrimos fue que las personas tenían mejor salud mental, mayor bienestar subjetivo y mejor capacidad de atención sostenida", afirmó el psicólogo de la Universidad de Texas, Adrian Ward al medio NPR.
Los resultados que asombran
Los investigadores incluyeron a 467 participantes, de entre 18 y 74 años, que aceptaron participar en el estudio de un mes de duración destinado a probar la teoría de que la conexión constante con todo, todo el tiempo, tiene consecuencias no deseadas.
Para ello midieron tres indicadores diferentes de bienestar, estado de ánimo y atención al inicio, a la mitad y al final del estudio de cuatro semanas. Si bien el 91 % de los participantes mejoró sus puntuaciones en al menos una categoría, el 71 % reportó una mejor salud mental después del descanso, en comparación con antes, y el 73 % reportó un mayor bienestar subjetivo.
Los significativos efectos de dejar el celular
Los participantes completaron una encuesta que suelen utilizar los médicos para evaluar los síntomas de depresión y ansiedad. Incluye preguntas como: ¿Con qué frecuencia, durante la última semana, sintió poco interés o placer al hacer cosas que normalmente disfruta? Las respuestas de los participantes indicaron una mejora significativa en su estado de ánimo.
Uno de los hallazgos sorprendentes es que la disminución de los síntomas depresivos fue similar —o incluso mayor— a las reducciones documentadas en estudios de personas que toman medicamentos antidepresivos."La magnitud de estos efectos es mayor de lo que anticipábamos", afirmó el primer autor del estudio, Noah Castelo , profesor asistente de la Universidad de Alberta en Canadá.
No hace falta abandonar por completo el celular
Pero los efectos no fueron por un cambio radical. Cuando los participantes aceptaron bloquear el acceso a internet en sus teléfonos, se les permitió seguir usando portátiles o iPads en el trabajo o en casa, y también podían seguir usando sus teléfonos para hablar o enviar mensajes. Por lo tanto, los investigadores no estaban seguros de si los participantes cambiarían los teléfonos por otra forma de uso de pantallas.
“No es que dejes de usar internet y, por arte de magia, te sientas mejor”, dice Ward. Lo que sucedió fue que la gente dedicó más tiempo a actividades saludables.
“Las personas informaron que pasaban más tiempo en la naturaleza, más tiempo socializando y más tiempo dedicándose a sus aficiones”, explica. También dormían más y se sentían más conectadas socialmente con otras personas.