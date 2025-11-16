Secciones
Por qué conviene activar el modo avión en el celular (aunque no estés volando)

Esta función, creada originalmente para evitar interferencias en los aviones, ofrece varios beneficios. Cuándo conviene activarla y cuándo no.

Por qué conviene activar el modo avión en el celular (aunque no estés volando)
Hace 24 Min

El “modo avión” es una función presente en casi todos los dispositivos electrónicos modernos -desde celulares hasta tablets y computadoras- que desactiva las conexiones inalámbricas sin apagar el equipo por completo. Su nombre se debe a su uso original: impedir interferencias con los sistemas de comunicación de las aeronaves durante el despegue y el aterrizaje, como exigen las normativas internacionales de vuelo.

Sin embargo, su utilidad va mucho más allá del contexto aéreo. Activar el modo avión puede ser una estrategia eficaz para optimizar el rendimiento del teléfono y cuidar su batería. Al desconectarse del wifi, los datos móviles y el Bluetooth, el dispositivo reduce considerablemente su consumo energético, prolongando su autonomía. Además, si se activa mientras se carga, el proceso se vuelve más rápido y eficiente, ya que se minimiza el gasto de energía paralelo.

Otro de los beneficios destacados es la mejora en el rendimiento general del equipo. Al desconectarse de las redes, el teléfono evita el sobrecalentamiento y trabaja con mayor fluidez. También aporta ventajas en materia de privacidad y seguridad, al impedir accesos no autorizados o transmisiones de datos en segundo plano. Y, por supuesto, es una herramienta ideal para reducir interrupciones: sirve para descansar, concentrarse o simplemente desconectarse por un rato del mundo digital.

Durante los vuelos, su activación sigue siendo fundamental. La tripulación es quien debe indicar cuándo hacerlo, ya que en fases críticas -como el aterrizaje- los sistemas automáticos del avión son especialmente sensibles a las interferencias. De hecho, encender el teléfono antes de tiempo puede activar una luz de precaución en cabina, llamada “Master Caution”, que alerta a los pilotos sobre posibles anomalías y puede distraerlos en un momento clave.

Desde la aerolínea Flybondi señalan que el modo avión puede desactivarse una vez que la aeronave alcanza la altitud de crucero, entre los 30.000 y 40.000 pies (unos 9.000 a 12.000 metros). Aun así, recomiendan siempre seguir las indicaciones del personal de vuelo. En tierra o en el aire, usar el modo avión no solo mejora la experiencia con el dispositivo, sino que también contribuye a la seguridad y al bienestar digital del usuario.

